Des diatribes de Donald Trump au défi lancé par Emmanuel Macron en passant par l'appel choc du président de la Colombie: il s'est passé beaucoup de choses mardi à l'Assemblée générale de l'ONU. Voici le résumé de la journée.

Les temps forts de la journée de mardi à l'AG de l'ONU

Macron a lancé un défi à Donald Trump, lequel se voit en candidat formidable pour le Nobel de la paix. Photo: Getty Images





1 Macron – Mise en garde, défi à Trump et rencontre cruciale

Un défi lancé à Donald Trump

Le président français a mis mardi Donald Trump au défi de stopper la guerre à Gaza s'il veut décrocher le prix Nobel de la paix, avant un échange à l'ONU qui a permis aux deux dirigeants d'afficher leurs désaccords sur la Palestine mais aussi quelques convergences.

«Il y en a un qui peut faire quelque chose, c'est le président américain», a reconnu le chef de l'Etat français dans un entretien à la chaîne française BFMTV depuis New York, au lendemain de sa reconnaissance d'un Etat palestinien. Il l'a exhorté à «faire pression sur le gouvernement d'Israël», soulignant que les Etats-Unis lui livraient des «armes qui permettent de mener la guerre à Gaza», contrairement à la France.

«Je vois un président américain qui est mobilisé, qui l'a redit ce matin à la tribune (des Nations unies): 'Je veux la paix. J'ai réglé sept conflits'. Qui veut le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix n'est possible que si vous arrêtez ce conflit», a lancé Emmanuel Macron.

Mise en garde et éloge du multilatéralisme

Emmanuel Macron a également mis en garde, à la tribune de l'Assemblée générale des Nations unies, contre «le risque de voir la loi du plus fort l'emporter» et «l'égoïsme de quelques-uns l'emporter». Après les nouveaux coups de boutoir de Donald Trump à l'ONU, le président français a défendu à New York un «multilatéralisme efficace».

«Nous vivons un moment paradoxal où nous avons besoin plus que jamais de restaurer l'esprit de coopération qui a prévalu il y a 80 ans», lors de la naissance de l'organisation mondiale, a-t-il relevé. «Et où, pour autant, nous sommes en train de nous diviser et où, il faut bien le dire, les divisions au sommet de l'ordre mondial, la fracturation du monde nous freinent dans notre capacité collective à régler les grands conflits du moment ou à relever les défis qui supposent de nous entendre».

Rencontre avec le président iranien

Le chef d'Etat français a enfin annoncé qu'il rencontrerait mercredi le président iranien, Massoud Pezeshkian, en marge de l'Assemblée générale de l'ONU à New York, pour évoquer le dossier épineux du nucléaire iranien. «Les prochaines heures seront déterminantes. Soit l'Iran fait un geste, se réengage dans un chemin de paix et de responsabilité», «soit les sanctions devront s'appliquer», a prévenu le président français

2 Trump – De la vantardise, du climatoscepticisme et une surprise

Tous les yeux étaient logiquement braqués sur Donald Trump, lequel s'est fendu d'un discours choc devant une assistance hébétée. Le président a ainsi défendu sa politique extrêmement stricte en matière d'immigration, avant de prononcer une diatribe antiscientifique et empreinte de climatoscepticisme. Son ambiguïté sur l'Ukraine et sur Gaza, ses propos polémiques sur des conflits qu'il aurait résolus ainsi que ses attaques contre l'ONU ont également marqué les esprits.

Retrouvez les moments forts de son discours dans l'article complet qui y est consacré.

3 Colombie – Le président veut poursuivre Trump

Le président colombien Gustavo Petro a demandé à la tribune de l'ONU qu'une «procédure pénale» soit lancée contre Donald Trump après les frappes militaires américaines meurtrières ayant détruit dans les Caraïbes des bateaux transportant, selon Washington, de la drogue. Le dirigeant colombien accuse son homologue américain d'avoir «donné l'ordre» de frapper ces embarcations, ce qui a résulté en la mort de «jeunes voulant simplement échapper à la pauvreté» et qui ne pouvaient pas «se défendre».

Washington mène une opération antidrogue avec des forces militaires dans les Caraïbes, visant notamment le Venezuela, pays qu'il accuse de diriger un cartel. Les Etats-Unis affirment avoir détruit depuis le début du mois trois embarcations impliquées dans du trafic de drogue, entraînant la mort d'au moins 14 personnes.

4 Chili – Une proposition au poste de secrétaire général de l'ONU

Le Chili proposera son ancienne présidente Michelle Bachelet au poste de secrétaire générale des Nations unies pour succéder au Portugais Antonio Guterres, a annoncé mardi le président Gabriel Boric. «Bachelet n'est pas seulement une figure largement connue et respectée sur la scène mondiale», a-t-il déclaré aux côtés de l'ancienne présidente devant l'Assemblée générale de l'ONU à New York.

Militante du Parti socialiste chilien, Michelle Bachelet avait en mars dernier évoqué une possible candidature. Antonio Guterres, 75 ans, achèvera son deuxième mandat le 31 décembre 2026. Depuis sa fondation en 1945, l'ONU n'a jamais eu de femme à sa tête et seulement un Latino-Américain, le Péruvien Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 et 1991.