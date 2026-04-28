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De grandes différences
Les Suisses jugent leur opérateur et ça pique pour les géants

Les Suisses donnent une note moyenne de 7,9/10 à leur abonnement mobile en 2026. Migros Mobile, Wingo et Gomo dominent le classement avec 8,5 points, tandis que Swisscom, Salt et Sunrise ferment la marche.
Publié: il y a 57 minutes
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Les utilisateurs de téléphones portables sont majoritairement satisfaits de leur abonnement de téléphonie mobile.
Photo: imago/Westend61
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Patrik Berger

Aujourd’hui, difficile de se passer d’un smartphone. D’où l’importance de choisir un abonnement adapté. Une nouvelle enquête du comparateur Moneyland montre à quel point les utilisateurs suisses sont satisfaits de leur opérateur. Elle met aussi en lumière ce qui les agace le plus. 

Premier constat: les Suisses sont globalement satisfaits de leur abonnement mobile. La note moyenne atteint 7,9 sur 10, soit une appréciation «bien». La satisfaction progresse légèrement par rapport à l’an dernier: en 2025, elle s’élevait à 7,8 points.

De grandes différences

Mais attention! Les écarts sont marqués, tous les prestataires ne séduisant pas autant. Gomo, Migros Mobile et Wingo arrivent en tête avec 8,5 points chacun, obtenant la mention «très bien». 

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Plus surprenant: les marques les plus connues ferment la marche. Swisscom (7,9 points), Salt (7,5 points) et Sunrise (7,4 points) se retrouvent en bas du classement. Elles obtiennent toutefois encore la note «bien».

Satisfaction générale Opérateur Ponctuation Mention
1.Gomo8,5 pointsTrès bon
1.Migros Mobile8,5 pointsTrès bon
1.Wingo8,5 pointsTrès bon
4.Yallo8,2 pointsTrès bon
5.Galaxus Mobile8,1 pointsTrès bon
6.Coop Mobile8,0 pointsTrès bon
7.Swisscom7,9 pointsBon
8.Salt7,5 pointsBon
9.Sunrise7,4 pointsBon

Les marques dites de deuxième et troisième rang dominent donc le classement. Pourquoi les grandes enseignes font-elles moins bien? «Une explication possible est que les attentes sont plus faibles lorsque les abonnements sont nettement moins chers», analyse Ralf Beyeler. «Celui qui paie 80 francs par mois n’attend pas la même chose que celui qui en paie 25.» 

Les clients veulent plus de promotions

Les 1500 personnes interrogées se montrent surtout critiques sur les offres promotionnelles et les actions. Le roaming, soit l’utilisation du téléphone à l’étranger, est aussi pointé du doigt. Ces deux critères obtiennent en moyenne 7,2 points. Les clients de Coop Mobile se montrent les plus sévères sur le roaming (6,4 points), devant Migros Mobile et Sunrise (6,9 points chacun).

Swisscom obtient la plus mauvaise note pour les promotions (6,7 points). Sunrise (6,8 points) et Salt (6,9 points) restent également sous la moyenne. Il existe donc une marge d’amélioration.

L'Internet mobile en vogue

A l’inverse, l’Internet mobile est le point fort du secteur avec une note moyenne de 8,1 points. La qualité du réseau suit avec 7,9 points. «La qualité des réseaux mobiles en Suisse est excellente, ce que confirment régulièrement des études indépendantes», souligne Ralf Beyeler. 

Les clients de Wingo (8,7 points), Migros Mobile (8,5 points) et Galaxus Mobile (8,3 points) sont les plus satisfaits de l’Internet mobile. Pour la qualité du réseau, Migros Mobile (8,9 points) devance Wingo (8,5 points) et Swisscom (8,4 points), trois marques qui utilisent le réseau Swisscom.

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