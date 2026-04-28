Apple prépare l'iPhone le plus cher de tous les temps

Déplié, il devient un petit iPad, replié, il tient dans une poche: le premier iPhone pliable d'Apple devrait arriver en septembre. Le fabricant veut aussi poser de nouveaux jalons en matière de prix.

Tobias Bolzern

Un bloc de plastique rose, plus large que haut, avec deux objectifs: voici la maquette qui affole la Toile. Ce prototype préfigurerait le tout premier iPhone pliable d'Apple. Pour Mark Gurman, expert chez Bloomberg, il s'agirait tout simplement de «la plus grande transformation de l’histoire de l’iPhone».

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Une fois fermé, l'écran devrait mesurer environ 5,5 pouces. Déplié, il passerait à 7,8 pouces dans un format 4:3. Si ces prévisions se confirment, l'iPhone pliable pourrait se rapprocher de l'iPad Mini (8,3 pouces). Une fois ouvert, le téléphone pliable ne devrait mesurer que 4,5 millimètres d'épaisseur, soit moins que l'iPhone Air (5,64 millimètres). Le Galaxy Z Fold 7 de Samsung est encore plus fin avec 4,2.

iPhone Fold, Ultra, X?

Ce format marque la rupture d'Apple avec la concurrence. Samsung et Google construisent leurs téléphones pliables plutôt étroits et hauts: une fois dépliés, ils forment un rectangle allongé. Apple fait le chemin inverse. Une fois ouvert, l'iPhone est – selon les rumeurs – plus large que haut, donc comme un iPad Mini tenu en travers. Selon des initiés, Samsung travaillerait également sur une variante pliée plus large. Apple ne serait donc pas longtemps le seul à avoir cette idée.

Le nom qu'Apple donnera à l'appareil n'est pas clair. Dans les fuites, il s'appelle jusqu'à présent iPhone Fold. Mais Samsung vend son Galaxy Z Fold depuis 2019, Apple voudra donc se démarquer clairement. Un initié pencherait pour «iPhone Ultra» – mais il pourrait s'agir d'un tout autre nom.

Un plaisir iPhone coûteux

Sous le capot, il y aura des concessions. A cause de l'extrême finesse du châssis, Face ID (la reconnaissance faciale) devrait disparaître. A la place, les initiés parient sur le retour du capteur d'empreintes Touch ID, intégré au bouton d'alimentation. La présence du système magnétique MagSafe est, elle, quasi certaine.

L'iPhone pliable ne sera pas bon marché. L'analyste d'Apple Ming-Chi Kuo s'attend à un prix allant jusqu'à 2500 dollars. «Bloomberg» parle d'une fourchette de 2000 à 2500 dollars. Les analyses d'UBS s'attendaient à ce que l'appareil coûte entre 1800 et 2000 dollars en 2025. Une liste de prix spéculative qui circule mentionne trois variantes de prix: 256 Go pour 2320 dollars, 512 Go pour 2610, et un téraoctet pour 2900 dollars.

L'iPhone pliable coûterait ainsi presque le double du prix actuel de l'iPhone 17 Pro Max comparable. Rien n'a encore été confirmé. La catégorie des téléphones pliables est de toute façon chère: le premier téléphone pliable de Samsung, le Galaxy Fold, a été mis en vente en Suisse en 2019 pour 2050 francs. Mais aujourd'hui, le Z Fold 7 est disponible à partir d'environ 1300 francs.

Nouveau téléphone, nouveau CEO

Le timing de cette révolution n'est pas dû au hasard. Le 1er septembre prochain, Tim Cook passera la main. C’est John Ternus, actuel patron du hardware, qui montera sur scène pour porter ce nouveau chapitre.

Réussira-t-il à livrer l'appareil à temps? Rien n'est moins sûr. Si certains annoncent une sortie calée sur l'iPhone 18 Pro, des problèmes de production ont été signalés début avril. Comme pour l'iPhone X en 2017, Apple pourrait présenter son bijou en septembre pour une sortie réelle en novembre. L'analyste Ming-Chi Kuo prévient d'ailleurs: les stocks risquent d'être sous tension jusqu'en 2027.

Sept modèles pour conquérir le monde

L'iPhone pliable fait partie d'un plan plus vaste. D'ici l'automne 2027, Apple veut proposer sept modèles d'iPhone au lieu de cinq aujourd'hui, écrit le magazine tech «The Information». La première étape a déjà eu lieu l'année dernière: l'iPhone Air élancé et les modèles Pro remaniés. La deuxième étape est l'iPhone pliable. La troisième étape arrive en 2027, pour le 20e anniversaire de l'iPhone: avec un verre incurvé et un écran sans bordures noires. Au printemps 2027, Apple devrait en outre faire passer l'iPhone standard de l'automne au printemps. Parallèlement, un nouvel iPhone Air et le modèle économique iPhone 18e verront le jour. Le 17e est sorti en mars 2026.