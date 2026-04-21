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Il sera remplacé par John Ternus
Tim Cook va quitter la direction d'Apple au début du mois de septembre

Le PDG d'Apple, Tim Cook, quittera ses fonctions début septembre. John Ternus, responsable des produits physiques (iPhone, Mac), lui succédera. Cette passation de pouvoir n'était pas attendue si rapidement.
Publié: 01:28 heures
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Tim Cook avait été intronisé directeur général en août 2011, après la démission du dirigeant emblématique Steve Jobs.
Photo: Richard Shotwell/Invision/AP
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AFP Agence France-Presse

Le patron d'Apple, Tim Cook, va quitter la direction générale début septembre pour être remplacé par un cadre du groupe, John Ternus, jusqu'ici responsable des produits physiques, de l'iPhone au Mac, selon un communiqué publié lundi. Même si John Ternus était considéré comme favori pour succéder à Tim Cook, qui va devenir, à 65 ans, président exécutif du conseil d'administration, cette passation n'était pas attendue si rapidement.

Arrivé chez Apple en 1998, Tim Cook avait été intronisé directeur général en août 2011, après la démission du dirigeant emblématique Steve Jobs, très diminué par les suites d'un cancer du pancréas, qui l'emportera quelques semaines plus tard. Moins charismatique que son prédécesseur, cet ingénieur natif de l'Alabama (sud) s'est révélé en capitaine d'entreprise hors pair, guidant Apple sur la voie d'une croissance effrénée.

Chevelure blanche et lunettes sages

Entre 2011 et 2025, l'entreprise de Cupertino (Californie) a quasiment quadruplé son chiffre d'affaires (+260%) et vu sa capitalisation multipliée par plus de treize, pour dépasser aujourd'hui 4000 milliards de dollars, la troisième du monde. Si les critiques ont notamment reproché à l'Apple version Cook de ne pas avoir lancé de produit aussi marquant que l'iPod ou l'iPhone sous Steve Jobs, le patron à la chevelure blanche et aux lunettes sages a su notamment pousser au développement des services.

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Ce secteur qui compte la boutique d'applications App Store, les plateformes de streaming musical (Apple Music) et vidéo (Apple TV), ainsi que le stockage de données à distance (iCloud) est devenu le premier moteur de croissance de l'entreprise. Côté pile, Tim Cook et son équipe auront manqué le tournant de l'intelligence artificielle (IA) générative, annoncé par l'arrivée de ChatGPT, en novembre 2022.

Depuis, Apple court après les grands acteurs du secteur, sans être encore parvenu à pleinement intégrer les nouvelles capacités de l'IA à son produit phare, l'iPhone, qui attend encore une nouvelle mouture de l'assistant Siri. Dans les échanges électroniques postérieurs à la clôture de Wall Street, l'action perdait un peu moins de 1%.

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