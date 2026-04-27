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Deux fois en un an
Ça va piquer! Salt augmente le prix de ses abos mobiles

Les abonnements mobiles de Salt vont augmenter de 1 à 2 francs par mois dès le 1er juin. Une hausse que l’opérateur justifie par ses investissements, mais qui ne concernera pas tous les clients.
Publié: il y a 24 minutes
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Les abonnements mobiles Salt augmenteront de 1 à 2 francs à partir du 1er juin 2026.
Photo: KEYSTONE
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Solène MonneyJournaliste Blick

Mauvaise nouvelle pour les clients Salt. Malgré un chiffre d’affaires en hausse, à 1,19 milliard de francs en 2025, l’opérateur va augmenter le prix de ses abonnements mobiles de 1 à 2 francs par mois. Et pour les insatisfaits qui souhaitent résilier leur abonnement, il faudra agir vite, car cette hausse sera effective... le 1er juin.

Le numéro trois helvétique du secteur justifie cette décision par ses investissements. L’entreprise affirme avoir injecté 2,5 milliards de francs au cours des dix dernières années pour «améliorer son réseau et ses services mobiles». Pour poursuivre sur cette lancée, elle fait donc porter l’effort sur ses clients, au nom de la «haute qualité».

Dans un email adressé aux abonnés concernés, Salt assure toutefois que ses offres «restent très avantageuses» et continuent d’offrir un «rapport qualité-prix incroyable». En 2025, l’opérateur a attiré 110’000 nouveaux clients dans la téléphonie mobile, portant leur nombre total à 1,86 million.

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Pas tous les clients concernés

Tous les abonnés ne seront pas touchés par cette hausse. «Les offres PrePay, les offres combinées avec appareil, les options ainsi que les contrats pour les grandes entreprises ne sont pas concernés par ces ajustements», précise l’entreprise. Les contrats récemment signés mais pas encore actifs ne sont pas non plus affectés.

Salt met en avant certaines contreparties, notamment des offres de roaming mondial plus avantageuses. Les clients sans données ou appels à l’étranger pourront désormais souscrire des forfaits d’une semaine, d’un mois ou d’un an.

Par ailleurs, plusieurs pays rejoignent la zone roaming Europe: la Bulgarie, la Croatie, l’Estonie, la Lituanie, la Lettonie et la Slovénie.

Une tendance dans le secteur

Salt n’est pas un cas isolé. En janvier, Swisscom a annoncé une hausse de ses tarifs dès le 1er avril. Les abonnements internet et mobile ont augmenté de 1,90 franc par mois, contre 0,90 franc pour la télévision et la téléphonie fixe. Sunrise a également relevé ses prix de 1,8% en 2025. Cette même année, Salt avait déjà procédé à une première hausse de 1 à 2 francs..

AbonnementPrix avant le 1er juinPrix après le 1er juin
Start Max41.9542.95
Swiss Max72.9573.95
Europe Max84.9586.95
Travel Max104.95106.95
Swiss 10 GB51.9552.95
Swiss XXL83.9585.95
Swiss Travel83.9585.95
Europe Data94.9596.95
Europe XL94.9596.95
Europe XXL104.95106.95
Smart62.9563.95
Europe Surf & Call74.9575.95
Travel94.9596.95
Travel Plus99.95101.95
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