Des dizaines de milliers de clients concernés
Swisscom augmente le prix de ses abonnements dès le 1er avril

Swisscom augmentera les prix de nombreux abonnements pour clients privés à partir du 1er avril 2026. Internet et mobile coûteront 1,90 franc de plus par mois, la télévision et le réseau fixe 0,90 franc.
Publié: 10:26 heures
|
Dernière mise à jour: il y a 54 minutes
1/2
Dès le 1er avril, Swisscom augmentera ses tarifs.
Photo: Sven Thomann
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
Patrik Berger

Swisscom se sert dans les poches de ses clients. Le groupe de télécommunications augmentera les prix de nombreux abonnements pour clients privés à partir du 1er avril 2026. Les abonnements Internet et mobile seront plus chers de 1,90 fr. par mois, le prix de la télévision et de la téléphonie fixe augmentera de 0,90 fr. par mois. Les nouveaux clients et les clients existants sont concernés de la même manière.

Les offres du service universel, les produits prépayés ainsi que les abonnements Data-only et Kids dans la téléphonie mobile ne sont pas concernés par l'adaptation des prix, est-il précisé dans un communiqué. Swisscom informera les clients concernés dans les prochains jours par le biais de la facture ainsi que par e-mail. Ceux qui ne sont pas d'accord avec l'augmentation peuvent résilier leur contrat de manière anticipée.

Investissements dans le réseau suisse

Pourquoi une telle augmentation? Swisscom justifie cette mesure par des changements structurels sur le marché des télécommunications. Certes, les clients reçoivent aujourd'hui nettement plus de prestations qu'auparavant, mais les prix ont baissé au cours des dernières années. Conséquence: une baisse du chiffre d'affaires par client. Ce recul ne peut plus être compensé uniquement par des programmes d'économie, indique le communiqué de Swisscom.

«Grâce aux ajustements tarifaires d’avril 2026, nous pourrons continuer à garantir le meilleur réseau, la meilleure qualité de service et les meilleures prestations à notre clientèle», déclare Dirk Wierzbitzki, responsable Clients privés de Swisscom. L'opérateur ajoute qu'il investit continuellement dans «l’extension, la modernisation et l’entretien de ses réseaux mobiles et à fibre optique». En 2025, 1,7 milliard de francs a été consacré aux réseaux et à l'infrastructure en Suisse.

