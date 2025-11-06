DE
FR

Intégration de Vodafone
Swisscom encaisse le coût de son expansion en Italie

Le géant des télécoms Swisscom a dégagé sur les neuf premiers mois de l'année un bénéfice net de 998 millions de francs, dans un contexte de baisse des recettes. Les coûts d'intégration de Vodafone Italia, racheté fin 2024, ont pesé sur la rentabilité opérationnelle.
Publié: 09:14 heures
Partager
Écouter
Les coûts d'intégration pèsent, mais les synergies prendront plus de temps à produire tous leurs effets (archives).
Photo: TIL BUERGY
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Swisscom a enregistré un bénéfice net de 998 millions de francs sur les neuf premiers mois de l’année, malgré une baisse de ses revenus. Les coûts liés à l’intégration de Vodafone Italia, racheté fin 2024, ont pesé sur sa rentabilité opérationnelle.

Le résultat opérationnel brut après de frais de location-vente (Ebitdaal) a atteint 3,78 milliards de francs (-4,8%), à comparer aux 3,97 milliards des neuf premiers mois de 2024, recalculés a posteriori après l'intégration de Vodafone Italia. Toujours sur cette base ajustée, le chiffre d'affaires s'est tassé de 2,1% sur un an à 11,18 milliards. La copie rendue par Swisscom est supérieure aux prévisions des analystes interrogés par AWP.

Gros investissements prévus

Après des coûts d'intégration de 40 millions d'euros au premier semestre, environ 160 millions d'euros supplémentaires seront engagés au second semestre. Swisscom prévoit des coûts d'intégration totaux d'environ 700 millions d'euros d'ici 2027. Le géant bleu n'a pu dégager que 14 millions d'euros de synergies au cours du premier semestre. D'ici fin décembre, l'ex-régie fédérale table sur des synergies supplémentaires d'environ 46 millions d'euros. 

A lire aussi
Swisscom recalé à Lausanne avec son antenne 5G jugée trop laide
Les 5 infos suisses du jour
Swisscom recalé à Lausanne avec son antenne 5G jugée trop laide
Swisscom presse l’Europe d’alléger ses règles
A la traîne
Swisscom presse l’Europe d’alléger ses règles

Les objectifs annuels impliquent toujours des recettes comprises entre 15,0 et 15,2 milliards de francs. La direction annonce par ailleurs le versement d'un dividende de 26 francs par action pour l'exercice en cours, bien plus élevé que les 22 francs payés au titre de 2024. Un montant entre 3,1 et 3,2 milliards figure sur le plan d'investissement pour cette année.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Présenté par
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Comment le changement climatique modifie le style des vins
Les vendanges précoces mettent les vignerons au défi
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Présenté par
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
L’installatrice-électricienne a remporté la médaille d’argent grâce à la formation XL, à son coach mental et au soutien de son chef
Jana Gander s’est préparée 1000 heures pour le Championnat d’Europe
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Avec vidéo
Présenté par
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Chiara découvre de merveilleux joyaux cachés avec Gino
Dans ce village des Grisons, la claustrophobie n’existe pas
Les meilleurs crus pour l’automne
Présenté par
Les meilleurs crus pour l’automne
Ces vins se marient bien avec le gibier
Les meilleurs crus pour l’automne
Partager
Vous avez trouvé une erreur? Signalez-la
Articles les plus lus
    Articles les plus lus