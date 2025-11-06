Le géant des télécoms Swisscom a dégagé sur les neuf premiers mois de l'année un bénéfice net de 998 millions de francs, dans un contexte de baisse des recettes. Les coûts d'intégration de Vodafone Italia, racheté fin 2024, ont pesé sur la rentabilité opérationnelle.

Swisscom encaisse le coût de son expansion en Italie

Les coûts d'intégration pèsent, mais les synergies prendront plus de temps à produire tous leurs effets (archives). Photo: TIL BUERGY

ATS Agence télégraphique suisse

Le résultat opérationnel brut après de frais de location-vente (Ebitdaal) a atteint 3,78 milliards de francs (-4,8%), à comparer aux 3,97 milliards des neuf premiers mois de 2024, recalculés a posteriori après l'intégration de Vodafone Italia. Toujours sur cette base ajustée, le chiffre d'affaires s'est tassé de 2,1% sur un an à 11,18 milliards. La copie rendue par Swisscom est supérieure aux prévisions des analystes interrogés par AWP.

Gros investissements prévus

Après des coûts d'intégration de 40 millions d'euros au premier semestre, environ 160 millions d'euros supplémentaires seront engagés au second semestre. Swisscom prévoit des coûts d'intégration totaux d'environ 700 millions d'euros d'ici 2027. Le géant bleu n'a pu dégager que 14 millions d'euros de synergies au cours du premier semestre. D'ici fin décembre, l'ex-régie fédérale table sur des synergies supplémentaires d'environ 46 millions d'euros.

Les objectifs annuels impliquent toujours des recettes comprises entre 15,0 et 15,2 milliards de francs. La direction annonce par ailleurs le versement d'un dividende de 26 francs par action pour l'exercice en cours, bien plus élevé que les 22 francs payés au titre de 2024. Un montant entre 3,1 et 3,2 milliards figure sur le plan d'investissement pour cette année.