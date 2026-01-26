L'opérateur Swisscom rencontre des problèmes techniques dans les cantons de Vaud et de Neuchâtel, ce lundi matin. L'accès aux lignes d'urgence 117, 118 ou 144 est impacté.

Swisscom rencontre un gros problème technique dans les cantons de Vaud et Neuchâtel

Ellen De Meester Journaliste Blick

C'est la panique, du côté de Swisscom, dans la matinée de ce lundi 26 janvier. D'après AlertSwiss, un sérieux problème technique impacte les cantons de Vaud et de Neuchâtel, pouvant empêcher l'accès aux lignes d'urgence (117-118-144).

Une partie des moyens d'information et de communication est en panne, depuis 11h environ, déplore la plateforme. Aucune action n'est requise du côté de la population, en attendant que le problème soit réglé, mais cela pourrait conduire à plusieurs désagréments sur les lignes des cantons touchés.

Comment contacter les urgences?

Dans le canton de Neuchâtel, seule la ligne d'urgence 144 est concernée. Du côté des lignes vaudoises, tous les numéros d'urgence (117-118-144) rencontrent actuellement des perturbations liées au problème technique.

Si vous avez besoin d'une aide immédiate, depuis l'une des zones impactées, il se peut donc que vous ayez du mal à contacter les lignes requises. Dans ce cas, AlertSwiss conseille d'insister, en composant plusieurs fois les numéros concernés.