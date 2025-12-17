DE
20 ans après son développement
Swisscom abandonne définitivement la 3G

Swisscom va mettre fin à la technologie 3G d'ici la fin de l'année, malgré 180'000 clients encore utilisateurs. Cette décision fait suite à l'obsolescence de cette technologie vieille de 20 ans, remplacée par la 4G et la 5G plus performantes.
Publié: il y a 35 minutes
Après Sunrise, Swisscom a tiré la prise de son réseau mobile 3G. Salt a pour sa part confirmé vouloir le maintenir jusqu'à fin 2026 au moins (archives).
Photo: SALVATORE DI NOLFI
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

L'opérateur Swisscom va, comme précédemment annoncé, tirer la prise à la technologie 3G pour la téléphonie mobile d'ici la fin de l'année. Cette technologie, développée il y a plus de 20 ans, est devenue totalement obsolète.

Quelque 180'000 clients privés et entreprises utilisent encore la 3G, depuis remplacée par la 4G et la 5G qui permettent de transmettre des volumes de données bien plus importants, a précisé mercredi à AWP un porte-parole de Swisscom.

Le concurrent Sunrise avait déjà déconnecté son réseau 3G fin août. Salt a pour sa part confirmé encore maintenir la 3G d'ici au moins fin 2026, a indiqué une porte-parole du numéro trois helvétique du secteur.

