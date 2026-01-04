Jusqu’à récemment, Sunrise et Swisscom diffusaient la chaîne Al Jazeera Arabic. Une diffusion critiquée, au point d'être débattue sous la Coupole fédérale. Les deux opérateurs TV ont finalement décidé de réagir.

Swisscom et Sunrise suppriment une chaîne accusée de relayer la propagande du Hamas

Swisscom et Sunrise suppriment une chaîne accusée de relayer la propagande du Hamas

Marco Lüssi

La chaîne d’information qatarie Al Jazeera est la plus regardée et la plus influente du monde arabe. En Suisse, elle était proposée par Sunrise et par la plateforme Blue TV de Swisscom. Mais cette diffusion a pris fin il y a environ trois semaines. Depuis, la chaîne n'est plus du tout accessible en Suisse.

«Nous avons reçu des indications selon lesquelles Al Jazeera Arabic pourrait enfreindre le droit suisse», explique à Blick Alicia Richon, porte-parole de Swisscom. L’opérateur a donc décidé de retirer la chaîne de son offre, le temps que ces accusations soient examinées. En revanche, la version anglophone d’Al Jazeera, destinée à un public occidental, continue d’être diffusée.

Chez Sunrise, une décision similaire a été prise, confirme le porte-parole Rolf Ziebold. «Al Jazeera Arabic ne fait plus partie, depuis le 10 décembre 2025, du bouquet linguistique optionnel proposant plusieurs chaînes arabophones. Cela s’explique par le fait que les contenus d’Al Jazeera Arabic évoluent souvent dans une zone juridiquement grise.» Là aussi, la version anglaise de la chaîne est toujours proposée.

Propagande pro-Hamas dénoncée

La diffusion du canal arabophone par des opérateurs suisses avait déjà suscité de nombreuses critiques. En novembre 2025, le groupe pro-israélien Fokus Israel – donc l'une des figures est le journaliste et conseiller en relations publiques Sacha Wigdorovits – s’en était inquiété sur son site internet. Le collectif s'appuyait notamment sur une étude du Meir Amit Intelligence and Terrorism Information Center (ITIC), qui concluait que la chaîne relayait depuis des années une propagande favorable au Hamas.

Selon l'ITIC, Al Jazeera Arabic aurait offert, durant la guerre à Gaza, une tribune aux responsable militaires et politiques du Hamas et leur aurait permis de diffuser leurs messages dans leur intégralité. La chaîne aurait également soutenu la stratégie de guerre psychologique du Hamas en diffusant des vidéos d’otages israéliens et en retransmettant les «cérémonies de remise» lors des libérations.

Depuis le cessez-le-feu dans la bande de Gaza, Al Jazeera Arabic relaierait de manière répétée le message selon lequel le Hamas aurait survécu en tant qu’organisation et qu’Israël aurait payé un lourd tribut au conflit, poursuit l’ITIC. En Suisse, l’interdiction du Hamas est entrée en vigueur à la mi-mai 2025 et proscrit aussi toute forme de propagande en faveur de la milice.

Question débattue à Berne

La chaîne qatarie a également été évoquée à Berne en décembre dernier, dans le cadre de la session d’hiver du Conseil national. Erich Vontobel, élu de l'Union démocratique fédérale (UDF) interrogeait alors le ministre de la Communication Albert Rösti au sujet d'une éventuelle «tolérance de propagande du Hamas chez Swisscom».

Dans sa réponse, le ministre assuré que le Conseil fédéral condamnait clairement les contenus antisémites et toute forme de soutien à des organisations terroristes, rappelant au passage que Swisscom était tenue de respecter l’ordre juridique suisse. Albert Rösti a néanmoins précisé que le Conseil fédéral pilotait Swisscom par le biais d’objectifs stratégiques, sans toutefois imposer de directives sur les chaînes proposées dans le catalogue TV.

Le ministre de l'Union démocratique du centre (UDC) a enfin rappelé que l'existence éventuelle d’infractions pénales relevait, selon lui, de l’appréciation des tribunaux. Quelques jours après cette prise de position, Swisscom et Sunrise ont néanmoins décidé de retirer la chaîne qatarie de leur offre.