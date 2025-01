Salt répercute la hausse des prix de l'énergie sur ses clients

Le numéro trois du marché suisse des télécoms augmente ses tarifs d'abonnement de téléphonie mobile, valable à partir de mars. Salt réagit ainsi à l'augmentation des coûts des assurances et du loyer et surtout à l'augmentation de 19% des coûts de l'énergie.

Les abonnements de téléphonie mobile vont bientôt coûter plus cher

Luc W.*, lecteur de Blick, s'énerve contre son opérateur de téléphonie mobile Salt. Le 1er mars, il devra soudainement payer 2 francs de plus pour son abonnement de téléphone portable «Europe Data», sorti de nulle part. Dans un mail, Salt l'informe de cette augmentation surprenante. «Comme de nombreuses entreprises, nous avons dû faire face l'année dernière à une hausse des coûts d'exploitation, due à l'augmentation des coûts de l'électricité de 19% en moyenne, des assurances et des loyers», explique le numéro trois du marché suisse des télécommunications.

Sur son propre site Internet, Salt explique que des mesures d'amélioration de l'efficacité ont permis de compenser une partie de ces hausses de coûts. «Nous nous voyons néanmoins contraints d'augmenter les prix de nos abonnements de téléphonie mobile de 2% en moyenne à partir du 1er mars 2025 afin de compenser une partie de la hausse des coûts», écrit l'entreprise.

«Je vais chercher un fournisseur moins cher»

Salt précise: «L'adaptation concerne les tarifs de téléphonie mobile de la marque Salt et n'a aucun effet sur les packs d'appareils, les offres prépayées et les options. Le prix catalogue sera adapté d'un ou deux francs par mois.» Les prix des abonnements Internet haut débit et TV de Salt Home ne seraient pas augmentés. Les clients concernés seront informés directement dans les prochains jours. L'entreprise de téléphonie mobile souligne: «Même après cette augmentation de prix modérée, les abonnements de téléphonie mobile de Salt disposent d'un excellent rapport qualité-prix.»

« Salt peut modifier les prix à tout moment »

Luc doit-il accepter cette augmentation de prix sans broncher? Pas nécessairement, comme le montre un coup d'œil sur les conditions générales de Salt. Au point 10, on peut lire au sujet des modifications de contrat: «Salt peut modifier les prix à tout moment. Cela vous sera communiqué de manière appropriée.»

Et plus loin: «Si vous n'êtes pas d'accord avec une modification importante du contrat, qui se traduit pour vous par une augmentation considérable du prix total ou qui vous désavantage considérablement, vous avez en principe le droit de résilier le service concerné par téléphone dans les 30 jours suivant la communication de la modification.» C'est ce que Luc W. s'apprête à faire. «Je vais chercher un fournisseur moins cher», dit-il.

Voici les nouveaux frais d'abonnement de Salt:

Abonnement Prix avant le 1er mars 2025 Prix après le 1er mars 2025 Augmentation en pourcentage Start Max 40.95 41.95 2,4% Swiss 10 GB 50.95 51.95 2,0% Smart 61.95 62.95 1,6% Swiss Max 71.95 72.95 1,4% Swiss XXL 81.95 83.95 2,4% Europe Max 82.95 84.95 2,4% Europe Data 92.95 94.95 2,2% Europe XL 92.95 94.95 2,2% Europe XXL 102.95 104.95 1,9% Travel Max 102.95 104.95 1,9%

En même temps, Salt se bat pour attirer de nouveaux clients avec des prix promotionnels. «Selon Salt, l'augmentation moyenne des prix sur le prix catalogue est de 2% pour tous les abonnements», explique Ralf Beyeler, expert en télécommunications auprès du service de comparaison Moneyland. Il souligne: «Ceux qui utilisent un abonnement mobile de Salt au prix promotionnel sont plus fortement touchés par l'augmentation des prix. Pour tous les clients qui ont souscrit leur abonnement avec un rabais de 50%, l'augmentation de prix est effectivement de 2,8 à 4,9%», explique Ralf Beyeler. Pour un rabais de 70%, la hausse de prix est même de 4,6 à 8,1%, calcule-t-il.

*Nom modifié