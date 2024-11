1/8 A l'approche du Black Friday, la guerre des prix bat son plein chez les opérateurs de téléphonie mobile. Photo: Milena Kälin

Milena Kälin

Le Black Friday approche à grands pas et la guerre des prix bat déjà son plein. En ce mois de novembre 2024, les opérateurs du pays ont même dévoilé leurs meilleures offres mobile et Internet plus tôt que les années précédentes.

«Cette année, il y a beaucoup d'offres avec des rabais à vie», explique Oliver Zadori, qui gère le site dschungelkompass.ch, une plate-forme indépendante de comparaison des abonnements mobile et Internet. Mais attention: si les rabais sont valables à vie, le prix catalogue est tout de même susceptible d'évoluer.

C'est l'opérateur Quickline qui propose l'offre la plus avantageuse avec un abonnement mobile à tout juste 5 francs, incluant données et appels illimités en Suisse ainsi que 2 Go de données d'itinérance. Après deux ans toutefois, le prix de l'abonnement mensuel passe à 40 francs. L'année dernière, Quickline avait déjà proposé une offre similaire, en proposant un abonnement gratuit pendant deux ans, «mais cette offre gratuite était disponible pendant à peine 36 heures», critique Oliver Zadori. «J'espère que ce sera différent cette année.»

Pour le reste, l'offre est semblable à celle des années précédentes. GoMo – une marque tierce sous laquelle Salt commercialise des produits – fournit l'un des abonnements les moins chers du pays, avec un prix mensuel à 14,95 francs. Toutefois, l'inflation est manifestement passée par là, puisque ce même abonnement coûtait deux francs de moins l'année dernière.

Un nouveau fournisseur fait son apparition

Cette année, un nouveau fournisseur bon marché s'est frayé un chemin: l'opérateur autrichien Spusu, qui utilise le réseau de Salt. Spusu propose ainsi un abo à 18,90 francs pour le Black Friday, avec un forfait illimité et 20 Go de roaming dans l'UE et au Royaume-Uni. L'abonnement est intéressant pour les personnes qui voyagent beaucoup en Europe.

«Les marques haut de gamme comme Swisscom et Sunrise proposent des abonnements plus avantageux, surtout avec leurs sous-marques», explique Olivier Zadori. Sunrise le fait avec Yallo et Swisscom avec Wingo. Le premier propose un abonnement illimité d'à peine 24 francs pour le Black Friday, tandis que le second descend carrément sous la barre 20 francs.

Les marques premium plus généreuses en 2024

Mais les marques premium se montrent également généreuses. «Swisscom propose cette année de meilleures promotions que d'habitude», explique Olivier Zadori. Normalement, le rabais chez Swisscom est valable pendant six mois – désormais, il l'est pendant plus de douze mois. La durée minimale du contrat est toutefois de deux ans, ce qui signifie qu'il faut payer le prix normal de l'abonnement pendant un an.

«Chez la plupart des opérateurs, la durée de l'offre et la durée minimale du contrat sont identiques», explique Olivier Zadori. Chez Sunrise, le rabais est dorénavant valable à vie, alors qu'il était souvent limité à deux ans jusqu'à présent. Chez le numéro deux helvétique (derrière Swisscom), un abonnement illimité est disponible à partir de 29,90 francs.

Chez les intermédiaires comme Mobilezone, les offres promotionnelles des opérateurs de téléphonie mobile peuvent être différentes. En ce qui concerne le roaming, il vaut mieux regarder attentivement. Dans quels pays les prestations s'appliquent-elles? Les appels sont-ils aussi inclus, est-ce que cela ne concerne que les données mobiles?

Des rabais pour l'internet à domicile

Sunrise, Wingo, M-Budget et autres, proposent également des abonnements Internet à domicile à prix réduit. Mais dans ce cas, les offres ne sont pas aussi nombreuses que pour les abonnements mobiles. «Il y a tout simplement plus de fournisseurs et de clients pour les abonnements mobiles que pour les abonnements Internet, raison pour laquelle la guerre des prix y est plus importante», explique Olivier Zadori.

Chez Yallo, l'abonnement Internet proposé pour le Black Friday s'élève à 34,90 francs par mois au lieu de 80 francs le reste de l'année. Le fournisseur d'accès suisse Green propose lui des abonnements à partir de 24,95 francs. Chez Swisscom, de tels abonnements sont disponibles à partir de 39,90 francs. Mais selon Olivier Zadori, c'est justement Wingo qui propose régulièrement des promotions en cours d'année.