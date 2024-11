Swisscom se dote d’une importante flotte électrique

Astara: the Open Mobility Company

Astara est votre partenaire fiable pour la mobilité de demain. Avec un accent clair sur l'humain et la durabilité, cette entreprise innovante redéfinit l'avenir de la mobilité. Grâce à l'utilisation des technologies les plus modernes, de l'intelligence basée sur les données et d'une plateforme performante, Astara propose des produits et des services sur mesure, parfaitement adaptés aux besoins individuels de ses clients.

Avec 11 marques, Astara présente un portefeuille diversifié et dispose d'un réseau de concessionnaires couvrant environ 500 emplacements, offrant un large choix de véhicules utilitaires et de voitures grand public. En ce qui concerne les options d'utilisation et les modèles de financement, en plus de l'achat et de la location, Astara propose également des locations tout compris et l'abonnement automobile Astara, qui offrent des solutions individuelles pour des entreprises de toutes tailles. Voyez par vous-même et contactez nos responsables grands comptes.