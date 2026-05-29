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Les 5 infos suisses du jour
Une caméra était cachée chez le juge qui vivait une relation amoureuse avec sa collègue

Au programme de ce vendredi 29 mai: Une caméra cachée chez un juge, 870'000 mètres cubes de roches toujours instables à Blatten, la «Royal Pop» de Swatch a tout raflé, la nouvelle Titlis Tower et, enfin, les Servettiennes sont proches d'un nouveau sacre suisse.
Publié: 05:40 heures
Une caméra cachée chez un juge fédéral en Valais a été découverte. Il a porté plainte. Une enquête est en cours. (Image prétexte)
Photo: Shutterstock
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Dimitri Faravel et ATS Agence télégraphique suisse

Avant de vous laisser partir profiter d'un week-end ensoleillé, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose une sélection des actualités suisses à ne pas manquer en ce vendredi 29 mai. On est parti!

1

Caméra cachée dans la propriété d'un juge fédéral en Valais

Une caméra était cachée chez le juge fédéral, qui a entretenu une relation amoureuse avec une de ses collègues, révèlent vendredi «24 heures», la «Tribune de Genève», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung», le «Bund» et le «Tages-Anzeiger». Le magistrat a découvert la caméra de surveillance au début avril, quelques semaines avant la parution du premier article de la Weltwoche sur leur liaison. Dissimulée dans une haie de sa propriété en Valais, l'appareil était orienté vers l'entrée de la maison. Le juge a déposé une plainte auprès de la police valaisanne et lui a remis le dispositif. La procureure générale du Valais, Beatrice Pilloud, confirme avoir reçu la plainte pénale, mais refuse de faire d'autres commentaires.

2

Blatten sous surveillance un an après l’éboulement

Jusqu'à 870'000 mètres cubes de roches restent instables au Petit Nesthorn, au-dessus de Blatten (VS), un an après l'éboulement qui a rasé en grande partie le village, relate vendredi le «Walliser Bote». La situation n'est cependant pas préoccupante pour l'instant, car les mesures indiquent à nouveau une stabilisation des mouvements, relève dans le journal Alban Brigger, ingénieur au Service des dangers naturels du canton du Valais. La situation au glacier de l'Oigschtchummun suscite en revanche des inquiétudes. Des clichés datés du 25 mai et transmis au journal montrent de récentes ruptures de la langue glaciaire ainsi qu'une structure fortement fissurée et instable. Le Service des dangers naturels ne voit toutefois aucun signe laissant présager un éboulement massif de roches ou de glace dans l'immédiat.

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3

Un excellent bilan pour la «Royal Pop» de Swatch

Le bilan des nouvelles montres «Royal Pop» de Swatch est «super positif», indique dans «Le Temps» de vendredi Vivian Stauffer directeur général du groupe horloger suisse. Lors de leur lancement, le 16 mai, des files d'attente se sont formées devant les boutiques de Swatch. Depuis lors, la fréquentation ne redescend pas, ajoute-t-il. A Milan, Paris ou Zurich, le nombre de visiteurs est passé «du simple au triple», relève Vivian Stauffer. «Et cette augmentation du trafic a des effets sur les autres gammes» et «renforce les ventes sur toutes les collections».

4

Un édifice en forme de croix sur le Titlis

La nouvelle Titlis Tower au sommet du mont Titlis est présentée vendredi à la presse avant son ouverture en fin de semaine au grand public. Conçue par les architectes Herzog et de Meuron, cette tour d'observation de 50 mètres de haut transforme l'ancien site de télécommunications en un édifice en forme de croix, abritant un restaurant, un bar et des espaces d'exposition à plus de 3020 mètres d'altitude.

5

Servette Chênois vise un troisième titre national

Victorieuses 2-1 à l'aller, les joueuses de Servette Chênois peuvent remporter un troisième sacre national en Women's Super League de football vendredi à partir de 19h00 à domicile contre Young Boys lors du match retour de la finale. La dernière victoire des Bernoises face aux Servettiennes remonte à août 2019. Mais le penalty transformé par Maja Jelcic lundi en fin de match a toutefois permis aux championnes de Suisse en titre de conserver l'espoir d'une "remontada".

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