Le Grand Conseil genevois a refusé d’interdire les manifestations anti-G7. Le projet de loi du PLR a été rejeté jeudi soir, confirmant le choix du Conseil d’Etat d’autoriser un cortège encadré.

La manifestation anti-G7 ne sera pas interdite à Genève

La manifestation anti-G7 ne sera pas interdite à Genève

Le projet de loi du PLR balayé

Le Grand Conseil refuse d'interdire toute manifestation anti-G7 à Genève. Par 55 non et 42 oui, il a rejeté jeudi soir le projet de loi ad hoc du PLR, apportant ainsi son soutien au Conseil d'Etat.

Traité dans le cadre d'une session extraordinaire, ce projet de loi visait à interdire toute manifestation au centre-ville en lien avec le G7 qui aura lieu à Evian-les-Bains (France) du 15 au 17 juin. Alors que la droite défendait la sécurité, en particulier celle des commerces, face au risque de débordements, la gauche a plaidé pour le droit fondamental à manifester. Le texte non amendé a finalement été rejeté.

«Le Conseil d'Etat a pris ses responsabilités, a fait une pesée d'intérêts et écouté les experts», a assuré Carole-Anne Kast, magistrate en charge de la sécurité, entourée par quatre de ses collègues. Mercredi, l'exécutif a défini le tracé de la manifestation autorisée le 14 juin, mais la coalition No-G7 n'a pas encore pris position sur les conditions qui lui sont imposées.

Une soirée sous tension

La séance extraordinaire a été marquée par de nombreuses interruptions au fil des prises de paroles. Les piques des différents parties ont fusé tout au long de la soirée. La présidente du Grand Conseil, Dilara Bayrak, a dû appeler à plusieurs reprises au calme. «Taisez-vous», a-t-elle lâché face aux interruptions de l'UDC. «Il y a des prises de parole inadmissibles des deux côtés», a-t-elle conclu.