Carole-Anne Kast appelle les élus à faire confiance au Conseil d'Etat

Carole-Anne Kast répond aux prises de parole. Le Conseil d'Etat a commencé à travailler le lendemain de l'annonce de l'organisation du G7 à Evian par Macron. Elle rappelle que Genève est un Etat membre de la Confédération et quand le canton s'adresse à Paris, il passe par le Conseil fédéral. «La préparation est là depuis de nombreux mois. Bien-sûr nous ne sommes pas totalement satisfait du travail avec la France.»

La coopération opérationnelle avec la France est «excellente» selon la Conseillère d'Etat. Elle rappelle que le G7 est un défi. Elle tacle le niveau du débat de ce soir. «Les choses ont été faites en amont.»

Carole-Anne Kast, concernant le cortège, rappelle que ce n'est pas «l'alpha et l'oméga», c'est pour cela que le Conseil d'Etat a pris des décisions. Il comprend que la population est inquiète face aux extrêmismes et aux actions de débordements. Leur décision d'autoriser une manifestation a été faite avec des experts et non des convictions personnelles, rappelle l'élue. Pour elle, cette décision était la meilleure.

«Nos décisions implique une restriction au droite de manifestation, mais pas une restriction absolue», précise-t-elle. Elle rappelle que même la police ne souhaite pas une interdiction totale. Il faut pour elle une manifestation encadrée et sécurisée. «Les manifestants pacifiques n'ont pas l'intention de commettre des déprédations et d'être des dangers pour les citoyens», souligne Carole-Anne Kast.

Elle s'adresse directement à Stéphane Florey qui l'a interrompue au moment où elle indiquait que le Conseil d'Etat allait prendre ses responsabilité. «Pensez-vous que, d'où vous êtes, vous êtes mieux placé pour décider que la police? Que le Conseil d'Etat?», tâance la conseillère d'Etat en demandant aux élus de faire confiance à l'Exécutif.