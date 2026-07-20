DE
FR

Snorkeling hors zone sécurisée
Un sexagénaire décède à Berne dans un accident de baignade

Un Suisse de 62 ans a perdu la vie samedi à Moosseedorf (BE) en pratiquant le snorkeling hors zone sécurisée. Malgré des secours rapides, il est décédé sur place. Une enquête a été ouverte.
Publié: il y a 20 minutes
Malgré des secours immédiats, l’homme est décédé sur les lieux de l'accident.
Photo: Pius Koller
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Un homme âgé de 62 ans est décédé samedi lors d'un accident de baignade à Moosseedorf, dans le canton de Berne. Selon les premiers éléments, le sexagénaire faisait du snorkeling au large de la plage Moossee, hors de la zone de natation, lorsqu’il s’est retrouvé en difficulté.

A lire aussi:
Face à la canicule, ces nouveaux parapluies anti-UV s'arrachent en Suisse
Les effets sont immédiats
Face à la canicule, ces nouveaux parapluies anti-UV s'arrachent en Suisse
«Plus la température de l'eau est élevée, plus le risque augmente»
Bactéries dangereuses
Notre eau est-elle contaminée à cause de la chaleur?
Les poiriers de La Tour-de-Peilz protégés des coups de soleil
SOS canicule
Cette commune de la Riviera recouvre ses arbres de crème solaire
850 feux actifs: un homme filme l'étendue du désastre des incendies au Canada
1:02
Des images apocalyptiques
850 feux actifs: l'étendue du désastre des incendies au Canada

Malgré des secours immédiats, l’homme est décédé sur les lieux de l'accident, a précisé lundi la police cantonale bernoise. La victime est un Suisse domicilié dans le canton de Berne. Une enquête a été ouverte pour déterminer le déroulement de l’accident.

L’intervention a mobilisé des forces d’engagement de la police cantonale bernoise, un hélicoptère de la Rega et un spécialiste de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne. La plage a été fermée durant l’intervention, soit environ trois heures.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Présenté par
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Votre escapade en montagne à portée de train
Découvrez Saint-Gervais Mont-Blanc
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Présenté par
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Un verre de fraîcheur
Les meilleurs vins pour les jours de chaleur
Comment les entreprises forment les champions de demain
Présenté par
Comment les entreprises forment les champions de demain
Les recettes gagnantes
Comment les entreprises forment les champions de demain
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Présenté par
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
De la Forêt-Noire à la mer
9 conseils incroyables pour des vacances en Allemagne
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Présenté par
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Le point de vue d'un expert
Peut-on faire de la randonnée en baskets?
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Présenté par
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Vivre plus sainement plutôt qu'avaler des médicaments
Comment le coaching aide contre le surpoids, l'hypertension et le diabète
Economisez en changeant d'abonnement
Présenté par
Economisez en changeant d'abonnement
Hausse des prix de la téléphonie mobile
Economisez en changeant d'abonnement
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Présenté par
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
Chronique
S’engager pour les jeunes, c’est construire l’avenir
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
Présenté par
«Nous voulons envoyer un signal clair en faveur de la longévité»
15 ans de garantie
«Un signal clair en faveur de la longévité face à la culture actuelle du jetable»
Comment se compose le 11 de départ?
Présenté par
Comment se compose le 11 de départ?
11 pays, 11 vins d'exception
Comment se compose le 11 de départ?
Qui sera le roi de l’autonomie?
Présenté par
Qui sera le roi de l’autonomie?
Participez au concours
Qui sera le roi de l’autonomie?
Articles les plus lus
    Articles les plus lus