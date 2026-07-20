Un Suisse de 62 ans a perdu la vie samedi à Moosseedorf (BE) en pratiquant le snorkeling hors zone sécurisée. Malgré des secours rapides, il est décédé sur place. Une enquête a été ouverte.

Un sexagénaire décède à Berne dans un accident de baignade

Un sexagénaire décède à Berne dans un accident de baignade

ATS Agence télégraphique suisse

Un homme âgé de 62 ans est décédé samedi lors d'un accident de baignade à Moosseedorf, dans le canton de Berne. Selon les premiers éléments, le sexagénaire faisait du snorkeling au large de la plage Moossee, hors de la zone de natation, lorsqu’il s’est retrouvé en difficulté.

Malgré des secours immédiats, l’homme est décédé sur les lieux de l'accident, a précisé lundi la police cantonale bernoise. La victime est un Suisse domicilié dans le canton de Berne. Une enquête a été ouverte pour déterminer le déroulement de l’accident.

L’intervention a mobilisé des forces d’engagement de la police cantonale bernoise, un hélicoptère de la Rega et un spécialiste de l’Institut de médecine légale de l’Université de Berne. La plage a été fermée durant l’intervention, soit environ trois heures.