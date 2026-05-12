Au programme de ce mardi 12 mai: un rapport très critique sur les soins en centres fédéraux d'asile, une drag-queen censurée, un nouveau scandale sanitaire sur un chantier bernois, une baleine déménage et, enfin, Winterthour joue gros face à Zurich.

Un audit choc sur la santé des requérants dénonce des coûts en hausse et un pilotage défaillant

Un audit choc sur la santé des requérants dénonce des coûts en hausse et un pilotage défaillant

Pour bien commencer votre journée, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous propose un florilège des actualités suisses à ne pas manquer en ce mardi 12 mai. C'est parti!

1 Les soins pour les requérants d'asile sous le feu des critiques

Un rapport du Contrôle fédéral des finances (CDF), qui s'est penché pour la première fois sur les dépenses médicales des requérants d'asile séjournant dans des centres fédéraux, soulève de nombreux problèmes et met en cause le pilotage du Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM), rapportent mardi «Le Temps», «24 heures» et la «Tribune de Genève». L'audit, mené entre 2019 et 2023, montre que les dépenses de santé ont atteint 65,5 millions de francs en 2023, soit 14% des coûts totaux des centres fédéraux. Le CDF pointe notamment que le contrat a été conclu auprès de la CSS après un appel d'offres infructueux, sans véritable analyse financière des autres options, puis a été prolongé à plusieurs reprises jusqu'en 2025, alors même que certaines données transmises par la CSS étaient erronées. Il relève également que le SEM ne dispose pas d'outils consolidés suffisants pour avoir une vue d'ensemble et pour piloter ces coûts à l'échelle nationale.

2 Le portrait d'une drag-queen écarté de la promo des vins vaudois

L'affiche d'une drag-queen faisant la promotion des vins vaudois a été censurée par l'Office des vins vaudois (OVV), relate mardi le journal «24 heures». L'agence de communication, mandatée par l'OVV pour la campagne des caves ouvertes vaudoises à la fin mai, avait proposé six portraits en gros plan, chacun avec un slogan différent et un verre de vin au premier plan. Celui de la drag-queen a été retiré de la campagne in extremis, il y a environ deux semaines, alors que la campagne avait été entièrement validée par les instances dirigeantes de l'OVV. La décision «a été prise après plusieurs critiques», dont celles du Département cantonal de l'agriculture, de la durabilité et du climat et du numérique (DADN), ainsi que d'autres acteurs impliqués, indique dans le journal le directeur de l'OVV Benjamin Gehrig.

3 Une substance toxique détectée dans un centre administratif à Berne

La présence de chrome 6, une substance hautement toxique, a été détectée dans le futur centre administratif du canton de Berne à Tavannes (BE), indiquent mardi la «Berner Zeitung» et le «Bund», se référant à un crédit supplémentaire demandé par le Conseil-exécutif de Berne. Des problèmes structurels importants avaient déjà été constatés dans l'ancienne usine après son acquisition et le bâtiment a dû être fermé en raison d'un risque imminent d'effondrement. Onze millions de francs supplémentaires sont prévus pour remédier aux défauts structurels et assainir les polluants. Au total, la rénovation devrait coûter 100 millions de francs au lieu des 60 millions initialement approuvés.

4 La baleine du musée de Fribourg déménage aujourd’hui

La célèbre baleine de 12 mètres du Musée d'histoire naturelle de Fribourg (MHNF) effectue mardi un déménagement historique vers son nouveau site à la route des Arsenaux. Le cétacé quitte le bâtiment par une ouverture percée dans la façade. Ce transfert marque une étape majeure avant l'ouverture complète du nouveau musée, prévue à la fin 2028.

5 Winterthour veut confirmer sa victoire récente

Lanterne rouge de la Super League de football, Winterthour effectue mardi soir le court déplacement du Letzigrund pour y défier Grasshopper Zurich, avant-dernier du classement et en position de barragiste avec quatre points d'avance sur son rival cantonal. GC a perdu huit de ses neuf derniers matches et reste sur trois défaites consécutives. Winterthour a pour sa part repris espoir en battant Lausanne-Sport samedi dernier. Du côté romand, les Lausannois se déplacent à Genève pour y affronter Servette dans un derby lémanique sans réel enjeu.