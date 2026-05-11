La délégation suisse a remporté 23 médailles aux Jeux olympiques d'hiver cette année. Le ministre des sports Martin Pfister a reçu les athlètes au Palais fédéral, dont Marco Odermatt, et les a félicités pour leurs succès.

Simone Steiner

La délégation suisse a marqué l’histoire lors des Jeux olympiques d’hiver de février en remportant 23 médailles, un record absolu pour la Suisse dans cette compétition. Pour saluer ces performances exceptionnelles réalisées à Milan et Cortina, le ministre des Sports Martin Pfister a convié les athlètes au Palais fédéral.

Dans un cadre solennel, le conseiller fédéral s’est adressé aux sportives et sportifs avec émotion: «Lorsque vous vous préparez quelques secondes avant votre compétition, nous retenons tous notre souffle devant nos écrans. Votre pouls s’accélère, mais je peux vous assurer que le nôtre aussi.» Il a également raconté avoir eu la chance d’assister à plusieurs exploits sur place. «Que ce soit dans les sports individuels ou collectifs, tout le monde ne formait soudain plus qu’une seule équipe: l’équipe suisse.»

«Je vis rarement cela en politique»

Martin Pfister a notamment évoqué sa visite auprès de l’équipe féminine suisse de hockey sur glace. Avant leur premier match, il avait eu l’honneur d’annoncer la composition de départ. «Je garderai toujours en mémoire la manière dont les joueuses ont crié 'Yeah!' après mes quelques mots d’encouragement», a-t-il raconté. «Je vis rarement ce genre d’émotions dans mon quotidien politique.»

Le conseiller fédéral a ensuite souligné que le sport possède un langage universel, celui des émotions. Il a même confié être souvent touché aux larmes lorsqu’il voit des athlètes célébrer leurs succès et partager leurs sentiments avec autant de sincérité.