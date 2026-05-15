Au programme de ce vendredi 15 mai: une mobilisation massive pour une directrice déchue, un élu UDC face à la justice, les budgets de campagne du 14 juin, Ignazio Cassis au Conseil de l'Europe et, enfin, le championnat du monde 2026 de hockey sur glace commence.

Des grands noms du théâtre européen volent au secours de Séverine Chavrier

Des grands noms du théâtre européen volent au secours de Séverine Chavrier

Le doux week-end approche, amis lecteurs! Pour terminer cette semaine en beauté, Blick, avec l'aide de l'ATS, vous invite à découvrir les actualités suisses à ne pas manquer en ce vendredi 15 mai. On est parti!

1 Des directeurs de théâtre se mobilisent pour Séverine Chavrier

Une cinquantaine de directeurs de théâtres et de festivals européens ont adressé une lettre au maire de Genève Alfonso Gomez pour demander la réintégration comme directrice de la Comédie de Genève de Séverine Chavrier, mise en cause par des collaborateurs, relate vendredi «Le Temps». Dénonçant «un acharnement politico-judiciaire disproportionné», ces personnalités expriment dans la missive «leur profonde indignation face au licenciement de Séverine Chavrier». Parmi les signataires figurent le dramaturge portugais Tiago Rodrigues, directeur du Festival d'Avignon, le Suisse Milo Rau, directeur des Wiener Festwochen, ou encore la Suissesse Hortense Archambault, directrice de la salle de spectacle MC93 Bobigny à Paris. Le conseil municipal de Genève doit se prononcer sur le sujet mardi prochain.

2 Andreas Glarner interrogé pour sa vidéo «deepfake»

Le conseiller national Andreas Glarner (UDC/AG) a été interrogé pendant plusieurs heures par la police au sujet de sa fausse vidéo mettant en scène la conseillère nationale Sibel Arslan (Vert-e-s/BS), indiquent vendredi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». Cette vidéo, conçue par l'intelligence artificielle et dans laquelle Sibel Arslan appelait à voter pour Andreas Glarner et affirmait qu'elle était favorable à l'expulsion de tous les criminels turcs, avait été diffusée par Andreas Glarner lors de la campagne des législatives fédérales de 2023. La procédure pénale porte principalement sur le délit d'usurpation d'identité, qui n'est applicable que depuis septembre 2023. La justice doit déterminer si les «deepfakes» relèvent également de cette nouvelle loi.

3 Budgets de campagne dévoilés pour les votations du 14 juin

Le Contrôle fédéral des finances publie vendredi les budgets de campagne pour les votations fédérales du 14 juin. Deux objets sont soumis aux urnes: l'initiative de l'UDC «Pas de Suisse à 10 millions!» et la réforme du service civil. Un record avait été atteint lors de la campagne en vue de la votation du 28 septembre sur la réforme de l'imposition du logement. Les partisans de l'abolition de la valeur locative avaient annoncé un peu plus de sept millions de francs, contre moins d'un demi-million pour les opposants.

4 Ignazio Cassis en visite à Chisinau

Le conseiller fédéral Ignazio Cassis participe vendredi à la réunion ministérielle du Conseil de l'Europe dans la capitale moldave Chisinau. La guerre en Ukraine, les migrations et l'ingérence étrangère figurent à l'ordre du jour de cette rencontre.

5 Coup d'envoi du championnat du monde de hockey sur glace

Le championnat du monde 2026 de hockey sur glace démarre vendredi en Suisse, avec en ouverture à 16h20 les matchs Finlande-Allemagne à Zurich et Canada-Suède à Fribourg. Quant à la sélection suisse, vice-championne du monde en 2024 et en 2025, elle entame son tournoi à partir de 20h20 à Zurich face aux Etats-Unis, une équipe qui l'avait battue en finale du Mondial 2025, en prolongation.