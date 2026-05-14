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Jusqu'à 280 postes supprimés
Le groupe japonais Takeda prévoit de nouvelles coupes en Suisse

Le géant pharmaceutique japonais annonce la suppression de 280 postes sur son site d'Opfikon, affectant près d'un quart des collaborateurs. Cette mesure s'inscrit dans une restructuration mondiale visant à renforcer sa compétitivité.
Publié: 19:55 heures
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Dernière mise à jour: 19:56 heures
Les locaux de Takeda à Opfikon, dans le canton de Zurich.
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ATS Agence télégraphique suisse

Le groupe pharma japonais Takeda prévoit à nouveau de grosses réductions d'emplois sur son site d'Opfikon. Contacté par AWP jeudi, un porte-parole a indiqué que jusqu'à 280 postes sont concernés, réagissant à une information diffusée par la «Neue Zürcher Zeitung».

Ces suppressions représenteraient jusqu'à près d'un quart de l'ensemble du personnel à Opfikon où le japonais emploie actuellement environ 1100 collaborateurs. Les personnes concernées verront leurs fonctions supprimées ou le contenu de leur emploi changé à plus de 50%.

Une procédure de consultation est en cours afin de limiter autant que possible les effets pour le personnel concerné, a indiqué le porte-parole. Un plan social est à disposition.

Le porte-parole a relevé que l'entreprise crée simultanément de nouveaux emplois, sans en préciser le nombre. Ces emplois sont en rapport avec la prochaine commercialisation de nouveaux produits.

Restructuration

Takeda est en train de procéder à une restructuration au niveau mondial, afin de renforcer sa compétitivité et d'accélérer sa croissance. Au total, il s'agit de supprimer quelque 4500 emplois, avait indiqué le groupe mercredi lors de la publication de ses résultats annuels. Fin mars, Takeda employait 49'100 collaborateurs.

La future directrice générale Julie Kim, qui prendra ses fonctions en juin, avait annoncé en janvier déjà une restructuration de la structure d'organisation avec standardisation et simplification de la façon de travailler.

Takeda entend consacrer ses ressources et ses investissements de manière accrue dans le développement du pipeline de produits, a indiqué le porte-parole. Les moyens doivent servir au lancement prochain de plusieurs médicaments.

Pour rappel, il y a deux ans, Takeda avait procédé à un important programme de restructuration avec suppression de quelque 4000 emplois. A l'époque, pour le site d'Opfikon, il avait été question de la suppression de jusqu'à 120 emplois.

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