L'opérateur télécom Salt ne fonctionnait pas correctement vendredi en début de soirée. De nombreux dysfonctionnements ont été signalés sur la plateforme Allestörungen.ch. Tout semble rentrer dans l'ordre.

«Il n’y a eu à aucun moment une panne sur le réseau de Swisscom»

«Il n’y a eu à aucun moment une panne sur le réseau de Swisscom»

Patrik Berger

L'opérateur télécom Salt a rencontré d'importantes perturbations en début de soirée. Peu après 19h, des milliers d'utilisateurs ont signalé des dysfonctionnements sur la plateforme Allestörungen.ch, rapporte 20 Minuten . Une lectrice de Blick a, elle, fait part de problèmes d'accès à Internet dans la région zurichoise.

Une porte-parole de Salt a confirmé la panne. «Nos services Internet fixes ont connu une interruption d’environ une heure ce soir, a-t-elle expliqué à Blick. La panne a été réparée entre-temps et les services concernés sont actuellement remis en service progressivement.» Elle a également présenté ses excuses pour la gêne occasionnée.

Chez Sunrise et Swisscom non plus, tout n'a pas semblé fonctionner de la meilleure des manières. Les signalements concernant ces opérateurs se sont multipliés sur Allestörungen.ch. «Actuellement, l'accès à Internet est perturbé chez certains clients, a écrit Swisscom sur sa page d'accueil. Nos spécialistes s'efforcent de résoudre le problème. Nous regrettons ce désagrément et vous prions de bien vouloir nous excuser pour cette perturbation.»

Interrogé à ce sujet, Armin Schädeli, porte-parole de Swisscom, a ensuite expliqué qu’il n’y avait en réalité pas eu de panne chez Swisscom. «Nous avons reçu des signalements de clients car les appels vers le réseau de Salt n’ont pas pu être effectués en raison d’une panne nos concurrents. Il n’y a toutefois eu à aucun moment une panne sur le réseau de Swisscom.»