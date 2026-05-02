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Internet et mobiles
Sunrise augmente à son tour le prix de ses abonnements

Les prix des abonnements Sunrise, Yallo et Lebara augmenteront dès le 1er août. Sunrise justifie cette hausse par la nécessité de maintenir la qualité de ses infrastructures.
Publié: il y a 33 minutes
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Les clients de Sunrise devront payer des abonnements plus élevés à partir du mois d’août.
Photo: KEYSTONE
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Robin Wegmüller

Le troisième grand opérateur de télécommunications suisse s'y met aussi. Après Swisscom et Salt, Sunrise augmente les prix de ses abonnements mobiles et Internet. Tous les clients privés et professionnels sont concernés, a annoncé Sunrise jeudi matin.

Concrètement, dès le 1er août, la taxe de base mensuelle des abonnements augmentera de 1,50 franc par mois. Les clients utilisant plusieurs offres mobiles, comme Family Benefit ou un paquet combiné Internet et mobile, paieront en plus 75 centimes par abonnement et par mois pour chaque abonnement supplémentaire. Selon Sunrise, cela concerne une grande partie de sa clientèle.

Les prix des abonnements mobiles des marques secondaires Yallo et Lebara seront eux aussi adaptés, précise le communiqué. L’augmentation se situe entre 0,50 et 2 francs selon le type de tarif. Pour la plupart des abonnements, la hausse est de 1 franc. Les nouveaux prix s’appliquent aussi bien aux abonnements existants qu’aux nouveaux contrats. Sunrise explique que cette adaptation vise à maintenir ses infrastructures informatiques et de réseau à un niveau de qualité élevé.

Une hausse généralisée dans la branche

Sunrise s’aligne ainsi sur les autres grands opérateurs suisses. Depuis avril, Swisscom a augmenté les prix de nombreux abonnements pour les clients privés. Les offres Internet et mobile sont plus chères de 1,90 franc par mois. La télévision et la téléphonie fixe ont, elles, augmenté de 0,90 franc par mois.

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De son côté, Salt augmentera ses prix à partir de juin. Tous les clients disposant d’un abonnement mobile, et ne souscrivant pas à d’autres services ou appareils auprès de l’opérateur, sont concernés. Là aussi, les prix augmentent de 1 à 2 francs par mois. Salt justifie cette hausse par des investissements supplémentaires, en expliquant que la consommation de données par client a augmenté de 50% au cours des cinq dernières années.

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