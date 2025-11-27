Profiter d'un rabais à vie? De nombreux opérateurs mobiles proposent des offres généreuses, surtout pour Black Friday. Mais il faut faire attention à plusieurs facteurs.

Les opérateurs mobiles attirent les clients avec des offres alléchantes… mais il y a un hic

Milena Kälin

Vous avez besoin de données illimitées? Vous téléphonez beaucoup? Vous allez régulièrement à l'étranger? Ca tombe bien, car durant cette semaine de Black Friday, les opérateurs de téléphonie mobile attirent les clients avec des belles offres.

«Cette semaine, c'est le moment idéal pour comparer les opérateurs et leurs promotions», avance Jean-Claude Frick, expert numérique chez le portail de comparaison en ligne Comparis. Même en cours d'année, il y a toujours des rabais proposés: «La bataille fait rage pour gagner de nouveaux clients.»

Mais attention! Selon Jean-Claude Frick, il y a surtout deux pièges lorsqu'on souscrit un abonnement. Tout d'abord, les frais d'itinérance. «Cela ne vaut pas la peine de payer chaque mois des données à l'étranger si l'on ne part en vacances que deux fois par année.»

Une réduction à vie, vraiment?

L'expert met aussi en garde contre l'existence de frais cachés, comme une durée minimale de contrat ou une période définie durant laquelle la réduction s'applique: «Dans ce cas, on ne peut pas résilier le contrat et on paie à nouveau le prix normal après un certain temps.»

Selon lui, les consommateurs doivent donc toujours veiller à ce que le rabais soit valable à vie. Mais il y a un hic: «Le prix de l'abonnement peut quand même augmenter, mais en général de 1 ou 2 francs seulement», explique Jean-Claude Frick. Les opérateurs de téléphonie mobile promettent rarement de maintenir le même prix à vie. Mais à part chez Swisscom ou Quickline, les offres proposées sont actuellement valables à vie.

De plus, Swisscom est désormais le seul opérateur dont la durée minimale de contrat diffère de la période durant laquelle le rabais est accordé. Pour prendre un exemple: l'abonnement Blue Mobile M coûte 59,90 francs la première année. Mais le son coût passe à 79,90 francs l'année suivante – et il n'est pas possible de le résilier à cause d'une durée minimale de contrat de deux ans. «Cette manière de faire de la publicité n'est pas transparente», estime Oliver Zadori, du portail de comparaison Dschungelkompass. «Au final, l'abonnement coûte 69,90 francs sur les deux ans.»

Les abonnements les plus abordables

Qui propose l'offre la plus avantageuse à l'heure actuelle? La réponse dépend du type d'abonnement que l'on souhaite. «Pour les utilisateurs qui n'ont pas besoin de données, l'offre de Spusu est idéale», explique Oliver Zadori. L'abonnement pour des appels illimités et 1 Go de données coûte 4,80 francs par mois. Ceux qui voyagent beaucoup peuvent conclure un autre abonnement de Spusu, qui comprend des données illimitées et 20 Go d'itinérance pour 19,90 francs par mois. «Cela vaut la peine si l'on voyage beaucoup à l'étranger.»

Ceux qui ont peu ou pas besoin de roaming, mais qui veulent surfer et téléphoner en Suisse de manière illimitée ont plusieurs options à moins de 10 francs: le nouvel abonnement CHmobile de Sunrise ainsi que le Gomo de Salt. Les marques premium comme Swisscom et Sunrise proposent des abonnements moins chers avec leurs marques bon marché.

Quickline propose aussi une offre à 9 francs par mois. «Teleboy ou Digital Republic proposent aussi des abonnements à bas prix permanents, qui passent un peu inaperçus», ajoute Oliver Zadori.

Attention aux frais d'activation

Avant de s'abonner, il faut prendre en compte les frais d'activation uniques, qui coûtent en moyenne 60 francs. Dans le cadre des offres du Black Friday, c'est gratuit chez environ la moitié des opérateurs. «Mais attention: Il y a des fournisseurs qui exigent des frais d'activation pour une offre, mais pas pour un autre abonnement», précise Oliver Zadori.

Aussi, les personnes qui se sont décidées pour un nouvel abonnement ne devraient en aucun cas résilier l'ancien de leur propre chef. «Le risque est de perdre son numéro. C'est le nouvel opérateur qui s'occupe de la résiliation», met en garde Jean-Claude Frick de Comparis.