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Des prix jugés excessifs
Malgré des gros rabais, les stocks de lapins en chocolat Lindt ne s'épuisent pas

Plus d'un mois après Pâques, de nombreux lapins en chocolat Lindt restent invendus, encore visibles chez Denner malgré des rabais portés jusqu'à 75%. Le produit souffre de fortes hausses de prix (+20% en un an). Lindt prévoit désormais des baisses de prix en Suisse.
Publié: il y a 53 minutes
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Pour beaucoup, ce produit culte fait partie intégrante de Pâques. Cette année, il n'a jamais été aussi cher.
Photo: Keystone
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Marco Lüssi

C'est un spectacle pour le moins désolant: plus d'un mois après Pâques, des quantités astronomiques de lapins en chocolat Lindt restent invendus. Un constat encore visible cette semaine dans plusieurs magasins Denner. Même une hausse des rabais après Pâques, passés de 50% à 75%, n'a pas permis de vider les rayons.

Le fait que le produit emblématique de Lindt & Sprüngli soit devenu un invendu était déjà un sujet important en Allemagne à la mi-avril, deuxième marché le plus important pour Lindt après les Etats-Unis. Des détaillants des chaînes Rewe et Edeka se plaignaient auprès du journal «Lebensmittel Zeitung» que les lapins dorés «gisaient sur les étagères». Selon eux, cette baisse de la demande s'explique par les fortes hausses de prix du chocolatier suisse.

20% plus cher en un an

Sur le marché suisse aussi, les hausses de prix ont été considérables. Alors que le lapin en chocolat de 100 grammes coûtait encore 4,95 francs en 2025, il coûtait 5,95 francs cette année à Pâques, ce qui représente une augmentation de 20%. Il y a seulement deux ans, son prix était de 4,20 francs. Le magazine de consommation «K-Tipp» a récemment calculé que l'ensemble de la gamme de chocolats Lindt & Sprüngli a vu son prix augmenter de 40% au cours des quatre dernières années.

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On ignore dans quelle mesure la hausse du prix du lapin en chocolat de Lindt a pesé sur les ventes en Suisse. Bien que Denner dispose encore d'un stock important de lapins en chocolat à l'approche de la Pentecôte, le discounter refuse de parler de vente atone et n'a pas souhaité communiquer ses chiffres de vente au SonntagsBlick. Denner espère que sa gamme de Pâques 2027 bénéficiera de prix plus avantageux, y compris le lapin en chocolat Lindt.

Les prix baisseront aussi en Suisse

Lors de la conférence de presse sur le bilan en mars, le PDG de Lindt, Adalbert Lechner, a déclaré qu'il était «encore trop tôt» pour baisser les prix, malgré la réduction significative du prix du cacao. Cette baisse du coût du cacao ne se répercutera que l'année prochaine sur les calculs. 

Entre-temps, Lindt a toutefois revu sa stratégie. Il y a trois semaines, l'entreprise de Kilchberg annonçait qu'elle allait baisser ses prix sur le marché allemand. Un porte-parole de Lindt a désormais indiqué au SonntagsBlick que des réductions de prix seront également mises en œuvre en Suisse en 2026: «Des ajustements pouvant aller jusqu'à 20% concerneront notamment les pralinés Connaisseurs, les bâtonnets au Kirsch et l'ourson Lindt.» Les prix de diverses tablettes de chocolat seront également revus à la baisse.

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