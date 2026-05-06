Gianni Infantino a tenté de se défendre concernant les prix hallucinants des billets pour la prochaine Coupe du monde. Le patron de la FIFA a notamment expliqué qu'il fallait appliquer les tarifs du marché.

AFP Agence France-Presse

Gianni Infantino s'est défendu mercredi des accusations sur les prix des billets pour la Coupe du monde, le patron de la FIFA soulignant que l'instance devait s'adapter au marché américain, qui autorise la revente de tickets sans plafonnement. La FIFA est sous le feu des critiques concernant les prix des billets pour assister aux matches du Mondial (11 juin-19 juillet), aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. L'organisation Football Supporters Europe (FSE) a ainsi accusé la Fédération internationale «d'extorsion» et de «trahison monumentale».

« «Si quelqu'un achète un billet pour la finale à deux millions de dollars, je lui apporterai personnellement un hot-dog et un Coca-Cola.» Gianni Infantino »

Et le site de revente de la FIFA n'a pas calmé les critiques en mettant en vente la semaine passée quatre billets pour la finale au prix de deux millions de dollars chacun. «Si certaines personnes mettent en vente sur le marché secondaire des billets pour la finale à deux millions de dollars, premièrement, cela ne signifie pas que ces billets coûtent deux millions de dollars», a souligné Infantino, qui s'exprimait lors d'une conférence à Beverly Hills (Californie). «Et deuxièmement, cela ne signifie pas que quelqu'un achètera ces billets! Et, si quelqu'un achète un billet pour la finale à deux millions de dollars, je lui apporterai personnellement un hot-dog et un Coca-Cola pour m'assurer qu'il passe un excellent moment», a-t-il ajouté.

Une hausse des prix justifiée

Selon des groupes de supporters, les billets les plus chers pour la finale du Mondial 2022 au Qatar étaient vendus environ 1600 dollars. Ceux pour la finale du Mondial nord-américain coûtent environ 11'000 dollars. Mais pour Gianni Infantino, cette forte augmentation des prix est justifiée: «Nous devons tenir compte du marché, nous évoluons dans le pays où le marché du divertissement est le plus développé au monde. Nous devons donc appliquer les tarifs du marché».

«Aux Etats-Unis, la revente de billets est également autorisée. Ainsi, si vous vendiez des billets à un prix trop bas, ces billets seraient revendus à un prix bien plus élevé, a-t-il poursuivi. Et en réalité, même si certaines personnes affirment que nos prix sont élevés, ces billets finissent tout de même sur le marché de la revente à un prix encore plus élevé, plus du double.»

Des billets à moins de 300 dollars

Le patron de la FIFA a aussi rappelé que 25% des billets pour la phase de groupe coûtaient moins de 300 dollars (environ 230 francs suisses). Et les prix des tickets ne refroidissent pas les ardeurs: la FIFA a reçu plus de 500 millions de demandes de billets, contre 50 millions pour les deux précédents Mondiaux combinés. L'intégralité des 104 matches de l'édition 2026 sont d'ores et déjà annoncés à guichets fermés.