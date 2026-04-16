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Flambée des coûts aux USA
La FIFA souhaite des transports «à prix coûtant»

La FIFA a affirmé jeudi que «tous les détenteurs de billets» d'un match du Mondial-2026 (11 juin-19 juillet) «doivent pouvoir accéder aux transports à prix coûtant». Elle s'est exprimée alors qu'une flambée du tarif des tickets est annoncée.
Publié: il y a 8 minutes
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La FIFA, ici son président Gianni Infantino, lance la sonnette d'alarme concernant le prix des transports publics, notamment aux USA.
Photo: AFP
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ATS Agence télégraphique suisse

«Les accords initiaux de la Coupe du Monde 2026, signés en 2018, prévoyaient la gratuité des transports pour tous les matches», a expliqué l'instance jeudi dans un communiqué. «Consciente des difficultés financières que cela engendrait pour les villes hôtes, la FIFA a revu en 2023 les exigences de ces accords: tous les détenteurs de billets et les personnes accréditées doivent pouvoir accéder aux transports à prix coûtant pour se rendre aux stades les jours de match», a-t-elle encore clarifié.

A Boston, la régie locale des transports a annoncé qu'un aller-retour entre le centre et le stade de Foxborough, à 25 km, coûterait 80 dollars. C'est près de dix fois plus qu'en temps normal (8,75 dollars) et quatre fois plus que pour un match de NFL ou un concert au Gillette Stadium (20 dollars). Le comité d'organisation local a également annoncé qu'un aller-retour en bus Express, réservé aux détenteurs de billets, coûterait 95 dollars.

Et selon le magazine «The Athletic», la régie du New Jersey prévoit de faire payer plus de 100 dollars - contre 12,90 dollars habituellement - l'aller-retour entre Manhattan et le MetLife Stadium qui accueillera huit rencontres du Mondial, dont la finale le 19 juillet.

La FIFA est «surprise»

A New York et dans le New Jersey, cette flambée des prix est due au coût de mise en service du réseau de transport public lors des huit matches au stade, qui s'élèvera à 48 millions de dollars, en raison des besoins de sécurité notamment. Un coût que la gouverneure du New Jersey, la démocrate Mikie Sherrill, ne souhaite pas voir retomber sur ses contribuables, provoquant «la surprise» de la FIFA.

«La FIFA travaille depuis des années avec les villes hôtes sur leurs plans de transport et de mobilité, notamment en plaidant pour l'obtention de millions de dollars de financements fédéraux destinés à les soutenir dans ce domaine», a encore rappelé l'instance.

Le ministère américain des Transports (FTA) a alloué au printemps 100 millions de dollars aux onze villes-hôtes du Mondial, selon la taille du stade et le nombre de matches disputés, pour améliorer leur réseau et réaliser des travaux d'infrastructures.

«La FIFA n'a connaissance d'aucun autre événement majeur organisé au Metlife Stadium (...) où les organisateurs ont été tenus de prendre en charge le transport des supporters», conclut-elle.

Coupe du monde 2026 – Groupe A
Équipe
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Mexique
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Afrique du Sud
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République de Corée
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République Tchèque
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Groupe B
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Bosnie-Herzégovine
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Qatar
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Suisse
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Groupe C
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Groupe D
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Groupe E
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Groupe F
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Groupe G
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Groupe H
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Uruguay
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Groupe K
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Ouzbékistan
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Groupe L
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