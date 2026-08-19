Les demandes d'asile en Suisse ont chuté de 7,1% en 2025, atteignant 25'781 cas. Les demandes de statut S ont également baissé de 22,4%, reflétant une diminution mondiale des déplacements forcés.

Les demandes d'asile en Suisse continuent de baisser en 2025

Les demandes d'asile en Suisse continuent de baisser en 2025

ATS Agence télégraphique suisse

Les demandes d'asile en Suisse poursuivent leur baisse en 2025. Le pays en a enregistré 25'781, soit 7,1% de moins qu'en 2024. Les demandes de statut S ont aussi diminué de près d'un quart.

En tout, 12'897 demandes de statut S ont été déposées, soit 22,4% de moins qu'en 2024. Ce statut spécial doit être maintenu au moins jusqu'au 4 mars 2027, à moins d'une stabilisation durable de la situation en Ukraine d'ici là.

Le nombre de demandes d'asile en Suisse baisse depuis 2024 après un pic post-Covid. Le nombre de personnes en fuite ou déplacées diminue également dans le monde. Pour la première fois depuis 2016, ce chiffre a reculé de 5% en 2025.