La nouvelle stratégie pour l'asile prend forme. Des mesures sont prévues pour durcir les procédures, mieux intégrer les requérants et agir contre les délinquants.

La nouvelle stratégie pour l'asile devrait se concentrer sur les personnes à protéger

La nouvelle stratégie pour l'asile devrait se concentrer sur les personnes à protéger

ATS Agence télégraphique suisse

L'un des objectifs de la nouvelle stratégie est que «le système de l'asile se concentre encore davantage sur les personnes à protéger» tout en étant délesté des demandes manifestement infondées. Pour y parvenir, une procédure de compétence anticipée est à l'étude. Elle permettrait de vérifier en amont si une demande relève bien de la loi sur l'asile. Une phase de test est prévue.

La stratégie vise aussi à accroître la sécurité. Un projet de loi est en préparation pour permettre un recours accru aux mesures de contrainte, comme la détention administrative. Une task force dédiée aux requérants multirécidivistes, instituée en 2025, a déjà traité 87 dossiers durant les six premiers mois d'un projet pilote.

Un rapport externe est attendu

Le volet de l'intégration sera également renforcé. Les programmes cantonaux doivent être développés, en mettant l'accent sur l'intégration des femmes et le principe «un travail grâce à la formation». Des décisions politiques à ce sujet sont attendues pour l'automne.

Enfin, la capacité du système d'asile à faire face aux fluctuations doit être améliorée. Un rapport externe, qui doit présenter des pistes, est attendu pour la fin de l'été.