Le SEM a reçu 9734 demandes d'asile en Suisse au premier semestre 2026, en baisse de 16% par rapport à 2025. L'Afghanistan reste le principal pays d'origine avec 456 requêtes.

Les demandes d'asile chutent au premier semestre 2026 en Suisse

Les demandes d'asile chutent au premier semestre 2026 en Suisse

ATS Agence télégraphique suisse

Durant le premier semestre 2026, le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a enregistré 9734 demandes d'asile. Cela représente une baisse de 16% par rapport à la même période l'année passée.

En juin également, le nombre de demandes d'asile déposées (1777) a été inférieur à l'année précédente (-20%), indique jeudi le SEM dans un communiqué. Et d'ajouter que cela s'explique par une baisse du nombre de débarquements dans le sud de l'Italie et par la tendance à la baisse des demandes turques.

L'Afghanistan reste le principal pays de provenance des requérants (456 demandes), suivi par l'Erythrée (222), l'Algérie (175), la Turquie (140) et la Somalie (139). Les demandes sont en revanche en légère hausse par rapport au mois de mai (+153, soit 9%).