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Changement à Thônex (GE)
Le SEM ferme temporairement six centres pour requérants d'asile

Six centres d'asile fédéraux, dont Thônex (GE) et Chiasso (TI), fermeront temporairement dès mi-juin, a annoncé le SEM. La baisse des demandes d'asile entraîne une réduction de 700 places.
Publié: il y a 41 minutes
Six centres d'asile fédéraux, dont Thônex (GE) et Chiasso (TI), fermeront temporairement dès mi-juin.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Le Secrétariat d'Etat aux migrations (SEM) a annoncé jeudi la fermeture temporaire de six centres d'asile fédéraux. Une décision qui s'explique par le faible nombre de nouvelles demandes d’asile enregistrées en début d'année.

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Le nombre de demandeurs d'asile étant inférieur aux prévisions, la Confédération ferme six centres situés à Thônex (GE), Niederscherli (BE), Aesch (BL), Arlesheim (BL), Sulgen (TG) et Chiasso (TI), a annoncé le SEM. Cette mesure vise à «résorber les capacités excédentaires, réduire les coûts et effectuer de petits travaux d’entretien».

Elle s'appliquera au plus tard à partir de la mi-juin pour plusieurs semaines. La fermeture temporaire de ces centres réduit la capacité d'accueil d'environ 700 places. Actuellement, la Suisse compte 30 centres fédéraux pour requérants d’asile en service, avec au total quelque 7000 places d’hébergement. Après les vacances d'été, les autorités réexamineront les prévisions et réagiront en conséquence.

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