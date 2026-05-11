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Surtout en lien avec la circulation routière
Le nombre de détenus en Suisse n'a jamais été aussi élevé

Le nombre de détenus en Suisse est au plus haut depuis le début des mesures, selon l'Office fédéral des statistiques. En 2025, la majorité des inscriptions au casier judiciaire est liée à la loi sur la circulation routière.
Publié: 10:09 heures
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Dernière mise à jour: il y a 46 minutes
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A la fin janvier, les prisons suisses contenaient 7119 détenus selon l'OFS.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

A la fin janvier, les prisons suisses contenaient 7119 détenus, soit le nombre le plus élevé depuis le début de l'enquête en 1988, d'après un communiqué de l'Office fédéral des statistiques (OFS) lundi. Un chiffre à nuancer, car rapporté à la population résidante, il reste «inférieur à celui observé il y a dix ans».

Plus de la moitié des condamnations concernent la circulation routière

Le nombre de places disponibles, soit 7373, a légèrement diminué dans les 90 établissements pénitentiaires, selon l'OFS. Ils sont occupés à 97%.

En 2025, 111'692 adultes ont reçu une condamnation inscrite au casier judiciaire en Suisse. Plus de la moitié de ces inscriptions concerne un crime ou un délit à la loi sur la circulation routière.

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Sur toutes ces condamnations, 38'406 relèvent du code pénal. Les infractions les plus présentes sont des contre le patrimoine représentent (48%), suivies de celles contre la vie et l’intégrité corporelle (12%) et de celles contre l’intégrité sexuelle (3%).

En 2025, le nombre de courtes peines de prison sans sursis a été «historiquement bas». Il atteint le taux le plus faible depuis 2007, lorsque la peine pécuniaire a été introduite comme substitut aux brefs séjours en prison.

Depuis, la peine pécuniaire avec sursis est la sanction la plus fréquente, et le sursis n'est révoqué que dans 7% des cas, souligne l'OFS. Mais ces peines sont «presque toujours"»accompagnées d'une amende, qui n'est jamais suspendue.

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