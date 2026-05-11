Au programme de ce lundi 11 mai: la police genevoise tremble à l'approche du G7, Axpo mise sur le gaz pour sécuriser l'électricité, débat interne au Club alpin suisse, décision attendue dans le procès Jaussi et, enfin, les auditions se poursuivent à Crans-Montana.

La semaine commence, amis lecteurs! Alors que vous ouvrez petit à petit les yeux, Blick vous a concoté une sélection des actualités suisses à ne pas manquer en ce lundi 11 mai. On est parti!

1 La police genevoise inquiète avant le G7 d’Evian

A l’approche du G7 d’Evian en juin, les syndicats de la police genevoise alertent sur les risques d'épuisement des effectifs, rapporte «La Tribune de Genève». Les horaires, transmis seulement début mai, prévoient jusqu’à douze heures de travail par jour durant dix jours consécutifs, sans congé ni majoration des heures supplémentaires pour certaines unités. Les représentants du personnel dénoncent une planification tardive et l’absence de concertation, malgré un événement connu depuis 2025. Ils craignent une répétition des soucis liés au sommet de l’OMC de 2021, marqué par une surcharge extrême. Alors que d’autres manifestations importantes sont prévues cet été à Genève, les syndicats redoutent une hausse des erreurs et des accidents liés à la fatigue. La direction assure pour sa part travailler à des aménagements et souligne l’appui de renforts intercantonaux.

2 Axpo veut trois à quatre centrales à gaz en Suisse

Axpo mise, à moyen terme, sur trois à quatre centrales à gaz afin de garantir l’approvisionnement électrique de la Suisse. Dans une interview accordée aux journaux de CH Media, le président du conseil d’administration, Thomas Sieber, a expliqué que le scénario privilégié par le groupe combine l’hydroélectricité, les énergies renouvelables et des centrales à gaz. Ces dernières présentent l’avantage d’être rapides à construire, flexibles dans leur utilisation et complémentaires aux énergies renouvelables. Parallèlement, Axpo plaide pour une prolongation de la durée d’exploitation des centrales nucléaires de Gösgen et Leibstadt. Pour ces deux sites, une exploitation pouvant aller jusqu’à 80 ans est envisagée. Des décisions devront notamment être prises d’ici à 2029 pour la centrale de Gösgen.

3 Tensions au Club alpin suisse sur les cotisations

Au sein du Club alpin suisse (CAS), une opposition s’est manifestée contre l’augmentation prévue des contributions au fonds central des cabanes, rapporte la «Neue Zürcher Zeitung». L’association faîtière souhaite relever sensiblement les cotisations des sections afin de financer la hausse des coûts liés aux rénovations, aux nouvelles constructions et aux dégâts provoqués par le changement climatique. Selon des calculs internes, ces mesures pourraient entraîner une hausse d’au moins 25% du prix des nuitées ainsi qu’une augmentation des tarifs des repas et des boissons dans les cabanes du CAS. Des critiques émanant de plusieurs sections estiment que ces projets menacent le caractère fédéraliste du CAS et risquent de rendre les cabanes trop coûteuses pour une large partie de la population.

4 Le sort de Pascal Jaussi pourrait basculer aujourd’hui

Ce lundi à Granges-Paccot se tient le deuxième jour du procès de Pascal Jaussi. Le président du Tribunal pénal économique du canton de Fribourg (TPE) devrait communiquer en début d'audience les suites qu'il entend donner aux différentes questions préjudicielles formulées par la défense. L'éventuelle acceptation de certaines de ces demandes pourrait le cas échéant mettre fin au procès, mais un ajournement entraînerait la prescription de nombreux points de l'acte d'accusation.

5 Nouvelle audition clé dans l'affaire Crans-Montana

Le Ministère public valaisan continue sa série d'auditions dans le cadre de l'affaire Crans-Montana. Lundi, c'est au tour de l’actuel conseiller communal en charge de la sécurité de la commune de Crans-Montana, Patrick Clivaz, d'être entendu. Il est en poste depuis le 1er janvier 2025. Il ne l'était donc pas lors des contrôles des normes incendie au bar «Le Constellation», en 2018 et 2019.