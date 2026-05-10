Nermin C. est accusé d'avoir contraint des jeunes filles à se prostituer; une enquête est en cours. Pourtant, le fondateur de l'organisation criminelle United Tribuns affiche sa richesse avec des villas et des voitures de luxe.

Ce parrain des Balkans affiche une vie de luxe après son extradiction par la Suisse

Ce parrain des Balkans affiche une vie de luxe après son extradiction par la Suisse

Fabian Eberhard

Comme si de rien n'était. Sur son compte Instagram fraîchement créé, le parrain des Balkans Nermin C.* pose devant l'objectif, installé au bord de la piscine d'une luxueuse villa. La poitrine bombée, il monte à bord d'une Ferrari rouge et démarre en trombe. «Bienvenue à la maison, mon pote», commente un internaute.

Nermin était considéré comme l'une des figures les plus dangereuses du crime organisé en Europe. Il a passé près de quatre ans en détention en Suisse, mais il est désormais libre. Pour les victimes présumées de ce trafiquant d'êtres humains, il s'agit d'un véritable affront.

Trafic de drogue, proxénétisme, violences

En 2004, le Bosnien a fondé les United Tribuns en Allemagne avec son frère. Le groupe est rapidement devenu un puissant gang de motards, dont les membres se sont rendus coupables de crimes graves: trafic de drogue, proxénétisme, violences. Deux membres des Tribuns ont trouvé la mort lors d'affrontements avec des groupes rivaux.

Alors que l'étau se resserrait autour des frères en Allemagne, ces derniers se sont réfugiés dans leur pays d'origine, la Bosnie-Herzégovine. En 2022, le groupe United Tribuns a été interdit en Allemagne.

Peu après, les menottes claquaient. Les enquêteurs ont arrêté Nermin à un poste frontière croate. Il était recherché dans le cadre d'un mandat d'arrêt international émis par le parquet d'Argovie. La justice l'accuse d'appartenir à un réseau international de prostitution et de traite d'êtres humains. Il aurait notamment attiré une mineure suisse dans un piège afin de la contraindre à se prostituer.

Les Bosniens ont demandé l'extradition

Le chef de gang a ensuite passé trois ans et huit mois dans des prisons suisses. Jusqu’à ce que la Suisse décide, à la surprise générale, de l’extrader vers la Bosnie. «Nous pouvons confirmer que Nermin C. a été extradé de Suisse le 31 mars 2026», a déclaré un porte-parole de l'Office fédéral de la justice à Blick. Cette extradition faisait suite à une demande du ministère bosnien de la Justice.

Nermin fait également l'objet d'une enquête en Bosnie. Il n'est pas rare qu'un autre Etat se joigne aux procédures pénales sur son territoire. Néanmoins, l'extradition du chef de gang par la Suisse reste surprenante.

Des sources internes craignaient que les autorités bosniennes ne fassent preuve d'une trop grande indulgence à son égard. Cette crainte était en partie due au fait que son frère, surnommé «Boki», le soi-disant «président mondial» des Tribuns unis, avait été libéré sous caution après seulement un an de prison à Sarajevo.

Plus encore, les autorités chargées de l'enquête dans les Balkans ont permis pendant des années aux frères de développer leur réseau criminel, malgré des mandats d'arrêt internationaux.

Retour au luxe

Ces craintes sont désormais confirmées. Comme indiqué par le tribunal de Sarajevo au «Schwarzwälder Bote», Nermin a été libéré il y a dix jours, quelques semaines seulement après son extradition vers la Suisse.

Le chef de gang n'est pas autorisé à quitter son domicile ni à rencontrer «certaines personnes». Mais sur les réseaux sociaux, il se vante déjà d'avoir retrouvé son ancien train de vie fastueux. Sous une photo publiée sur Instagram, un internaute écrit: «ForeverTribuns». Comme autrefois, quand les frères ne craignaient pas la justice.

* Nom connu