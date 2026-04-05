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Une infrastructure critique
Des sacs d'explosifs retrouvés près d'un gazoduc en Serbie

Des explosifs ont été découverts dimanche près du gazoduc Balkan Stream en Serbie, a annoncé le président Aleksandar Vucic. Cette infrastructure critique transporte du gaz russe vers la Serbie et la Hongrie.
Publié: 05.04.2026 à 18:18 heures
L'installation visée sert à transporter du gaz vers la Serbie et la Hongrie.
Photo: keystone-sda.ch
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AFP Agence France-Presse

Des sacs à dos contenant des explosifs ont été retrouvés dimanche à Kanjiza dans le nord de la Serbie à proximité du tracé du gazoduc Balkan Stream qui fournit en gaz russe la Serbie et la Hongrie voisine, a annoncé dimanche le président serbe Aleksandar Vucic.

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Les deux sacs à dos contenant «de larges paquets d'explosifs et des détonateurs» ont été retrouvés par la police et l'armée «à quelques centaines de mètres du gazoduc», a précisé le président. Aleksandar Vucic salue «le bon travail des services de renseignements» serbes.

Nombreuses vies épargnées

«J'ai informé le Premier ministre hongrois des premiers éléments de l'enquête menée par nos autorités militaires et de police sur la menace visant cette infrastructure gazière critique», a-t-il ajouté, sans évoquer de possibles suspects ou motifs.

Il a simplement mentionné «des traces», dont il ne pouvait rien dire dans l'immédiat, et précisé que l'explosif aurait eu la capacité de «menacer de nombreuses vies» et de causer des dégâts significatifs au gazoduc.

Orban réunira son conseil

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban, soulignant que ce gazoduc était «une infrastructure gazière essentielle», a indiqué qu'il réunirait le conseil national de défense hongrois dimanche après-midi. Balkan Stream, prolongement de Turk Stream qui passe sous la mer Noire, est destiné à transporter le gaz russe vers la Serbie et la Hongrie.

La Serbie en est largement dépendante puisque l'immense majorité de son gaz provient de Russie, pour un prix bien inférieur au prix du marché en Europe. Candidate à l'adhésion à l'Union européenne (UE), elle est l'un des rares pays du continent à ne pas avoir imposé de sanctions à la Russie après son invasion de l'Ukraine, et reste vue comme un allié du Kremlin.

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