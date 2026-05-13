DE
FR

Actionnaires et leasing automobile
Le conseil fédéral demande plus de transparence

Le Conseil fédéral met en consultation de nouvelles règles pour renforcer la transparence des conseils de vote en assemblée générale des SA. Il veut aussi améliorer la comparaison des offres de leasing automobile.
Publié: 12:39 heures
1/2
Le Conseil fédéral a mis mercredi en consultation une modification du code des obligations concernant les conseillers en vote des actionnaires en SA.
Photo: keystone-sda.ch
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Certains actionnaires d'une société anonyme (SA) bénéficient de l'aide d'entreprises de conseil de vote lors des assemblées générales. Ils doivent savoir si ces entreprises travaillent également pour la SA elle-même. Le Conseil fédéral a mis mercredi en consultation une modification du code des obligations.

Les entreprises de conseil en vote soutiennent les actionnaires dans l’exercice de leurs droits de vote. Sur la base des rapports de gestion, elles émettent des recommandations de vote aux actionnaires en vue des assemblées générales, par exemple sur les systèmes de rémunération.

Les conflits d’intérêts potentiels doivent être rendus publics

Mais lorsqu’une entreprise de conseil en vote travaille à la fois pour les actionnaires et pour la société elle-même, il existe un risque de conflit d’intérêts. Les conflits d’intérêts potentiels doivent donc être rendus publics par les sociétés anonymes avant l’assemblée générale.

A lire aussi:
La droite veut une enquête parlementaire, la gauche exige plus de contrôle
Décès à l'hôpital de Zurich
La droite veut une enquête parlementaire, la gauche exige plus de contrôle
Berne rejoint la coalition pour le rapatriement des enfants ukrainiens
Environ 20'000 signalements
Berne rejoint la coalition pour le rapatriement des enfants ukrainiens
Les pouvoirs publics font front contre l'initiative de l'UDC
«Pas de Suisse à 10 millions»
«Tous les cantons, toutes les communes et toutes les villes sont opposés»

La modification proposée renforce les droits des actionnaires et garantit qu’ils forment leur opinion en connaissance de cause. La consultation est ouverte jusqu'au 4 septembre.

Leasing automobiles

La transparence doit également être améliorée dans les offres de leasing automobile. Sur demande du Parlement, le Conseil fédéral a ouvert mercredi une consultation sur une modification d'ordonnance en ce sens.

Le consommateur doit pouvoir mieux comparer les offres de leasing, indique le gouvernement dans un communiqué. Concrètement, les vendeurs de voitures devront indiquer et chiffrer dans leurs offres et publicités les éventuelles contributions financières provenant de sociétés d'une même entreprise ou de partenaires de distribution si ces contributions entraînent une réduction du prix à payer dans le cadre du contrat.

Comparer plus facilement

La modification permettra de mieux déterminer dans quelle mesure une offre est rendue avantageuse grâce à des contributions financières. Il convient de comparer plus facilement les offres de différents fournisseurs et des différentes formes de financement, selon le Conseil fédéral.

Dans la foulée, ce dernier a modifié une autre ordonnance, aussi sur demande du Parlement. Il s'agit d'appliquer les délais de résiliation minimaux également aux contrats d'agence passés avec des garagistes. Ce modèle de l'agence constitue une forme de distribution directe, où un fournisseur distribue ses véhicules en son propre nom et pour son propre compte par l'intermédiaire d'un garagiste. Pour ces deux modifications, le délai court jusqu'au 3 septembre.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Présenté par
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
Voyage culinaire
Quels vins s'accordent avec la cuisine fusion?
«C'est dans la tête que tout se joue»
Présenté par
«C'est dans la tête que tout se joue»
Augustin Mettraux en route pour les WorldSkills en menuiserie
«C'est dans la tête que tout se joue»
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Présenté par
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Porte de Novembre
60 ans de vins valaisans qui rassemblent
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Présenté par
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Découvrez des villes pleines de charme
Et si vous filiez en direction de Bâle le temps d'une journée?
Des découvertes qui nous concernent tous
Présenté par
Des découvertes qui nous concernent tous
Chronique
Innovation: de la recherche à une solution concrète
L’essentiel sur la prévoyance
Avec vidéo
Présenté par
L’essentiel sur la prévoyance
Prévoir sa retraite
L’essentiel sur la prévoyance
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Présenté par
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
L'inventeur d'un système d'alerte aux séismes a créé le sextoy le plus vendu au monde
La folle histoire du Womanizer arrive au cinéma
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Avec vidéo
Présenté par
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Shakes, jus et injections
Les plus grands pièges minceur passés au crible
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Présenté par
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
La capsule à vis vaut mieux que sa réputation
Le bon vieux bouchon a-t-il fait son temps?
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Présenté par
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
Un défi ignoré
Comment la ménopause bouleverse vie et carrière
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Présenté par
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Un médecin du sport bâlois démonte les mythes sur l'exercice
«Aucun médicament ne peut remplacer le sport»
Articles les plus lus
    Articles les plus lus