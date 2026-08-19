Le Conseil fédéral demande au Parlement un crédit de 970 millions de francs pour renforcer la défense aérienne en 2026. Cette somme est rendue possible grâce à des recettes fiscales supérieures aux prévisions.

Le Conseil fédéral veut 970 millions de plus pour l'armée

Le Conseil fédéral veut 970 millions de plus pour l'armée

ATS Agence télégraphique suisse

L'armée suisse doit pouvoir accélérer ses investissements dans la sécurité. Le Conseil fédéral a demandé mercredi au Parlement un crédit supplémentaire de 970 millions de francs pour 2026.

Le financement est rendu possible grâce aux recettes plus importantes que prévues de la Confédération. Le gouvernement a annoncé ce supplément dans la matinée. Il provient principalement du produit de l'impôt sur le bénéfice prélevé aux entreprises.

Le crédit supplémentaire pour l'armée doit garantir suffisamment tôt les capacités de production et les délais de livraison pour les acquisitions. Elles seront décidées dans le cadre du message sur l’armée 2026, souligne le gouvernement.

Ces moyens sont destinés à la défense sol-air de courte portée (250 millions de francs) et de moyenne portée (650 millions). Soixante millions sont prévus pour un radar semi-stationnaire de moyenne portée et 10 millions pour la défense contre les minidrones.

Débats dès l'automne

Le Parlement débattra du budget de l'armée dès l'automne et du crédit supplémentaire en hiver. Le Conseil fédéral pourra verser les acomptes lorsque des décisions seront prises. Ces acomptes doivent permettre de garantir les livraisons dans les délais.

Le gouvernement demande également un crédit additionnel de 100 millions au programme immobilier. Le but est de renforcer la sécurité sur plus de 60 sites militaires. Il s'agit d'améliorer les clôtures, la vidéosurveillance, les contrôles d’accès électroniques et les locaux de sécurité. Le financement sera assuré dans le cadre du budget actuel d’armasuisse.