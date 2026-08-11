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D'autres propositions rejetées
L'armée obtient des crédits record pour ses F-35 et ses munitions

Le Conseil fédéral demande 3,4 milliards de francs pour renforcer la défense militaire, incluant 394 millions supplémentaires pour les F-35. La commission du National approuve, mais rejette l'achat de 36 jets, prévoyant au moins 30 avions.
Publié: 11.08.2026 à 18:43 heures
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Dernière mise à jour: 11.08.2026 à 18:58 heures
La commission de la politique de sécurité valide la hausse du budget militaire.
Photo: KEYSTONE
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ATS Agence télégraphique suisse

Après le Conseil des Etats, la commission de la politique de sécurité du National a validé 394 millions de francs supplémentaires pour les avions de combat F-35, dans le cadre du message sur l'armée 2026. Elle propose en outre 500 millions additionnels pour des munitions, par 11 voix contre 9 et 4 abstentions.

Au total, le Conseil fédéral demande 3,4 milliards de francs, mettant la priorité sur l'extension de la défense sol-air, la protection contre les mini-drones et le cyberespace. Le Conseil des Etats a déjà donné son feu vert à tous les crédits.

La commission du National va dans le même sens. Selon elle, «il est indispensable d'augmenter la capacité de défense de l'armée et de renforcer la défense contre les menaces les plus probables, à savoir les attaques à distance et les conflits hybrides», indiquent mardi les services du Parlement.

D'autres propositions rejetées

Concernant l'achat d'au moins 30 jets F-35, la commission approuve le crédit additionnel, par 16 voix contre 8 et 1 abstention. Il s'agit «d'exploiter pleinement le volume de financement approuvé par le peuple suisse pour l'acquisition d'avions». Une minorité estime au contraire que le montant supplémentaire ne résoudra pas les problèmes de fond et qu'il faudrait affecter les ressources disponibles à des domaines où elles permettraient directement d'accroître la sécurité.

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La commission a toutefois refusé, par 13 voix contre 10 et 1 abstention, d'acquérir 36 jets, comme prévu à l'origine, et d'augmenter en conséquence le crédit additionnel de 650 millions de francs. Elle a encore rejeté d'autres propositions relatives aux surcoûts liés au renchérissement.

500 millions pour des munitions

Concernant les 500 millions supplémentaires destinés à l'achat de munitions pour la défense sol-air de moyenne et de longue portée, ainsi que pour des systèmes d’appui de feu indirect à moyenne distance, la commission juge nécessaire de reconstituer les réserves de munitions le plus rapidement possible. D'autant plus qu'en raison de la forte demande, les délais de livraison s'allongent et les prix grimpent.

Une minorité s'oppose à cette proposition pour des raisons financières. Au final, le programme d'armement 2026 a été approuvé par 16 voix contre 3 et 6 abstentions. Quant au programme immobilier, la commission soutient, par 17 voix contre 0 et 8 abstentions, tous les projets proposés, pour un montant total de 562 millions de francs. Diverses propositions ont été rejetées, visant par exemple à davantage réduire le bruit des aérodromes militaires.

Le National empoignera le message sur l'armée à la session d'automne.

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