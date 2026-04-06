L'ancien hôtel Fürigen, perché au-dessus du lac des Quatre-Cantons, est vide depuis 16 ans. Une société immobilière de Zoug a de grands projets pour ce bâtiment abandonné.

Un célèbre hôtel fantôme de Suisse centrale appartiendra bientôt au passé

Un célèbre hôtel fantôme de Suisse centrale appartiendra bientôt au passé

Nathalie Benn

Perché à 200 mètres au-dessus du lac des Quatre-Cantons, sur les pentes du Bürgenstock dans le canton de Nidwald, se dresse l'ancien hôtel Fürigen. Cet édifice abandonné est un vestige de la Belle Epoque, cette période autour de 1900 où la Suisse centrale figurait parmi les destinations touristiques les plus prisées d'Europe et où de nombreux hôtels ont vu le jour le long de ses lacs.

Inauguré en 1910, l'hôtel était autrefois une prestigieuse station thermale. Ses vues imprenables, son espace de baignade dans la baie de Harissen et, plus tard, son accès direct par téléphérique ont participé à attirer une clientèle fortunée venue du monde entier.

Mais aujourd'hui, sa splendeur s'est estompée. Le complexe est vide depuis 16 ans, abandonné. Néanmoins, il devrait bientôt retrouver une nouvelle vie.

Des appartements, des parcs et un restaurant

Un projet de construction du promoteur Tellco Immobilien AG, basé à Baar (Zoug), vise à transformer le secteur en zone résidentielle. Les habitants de Stansstad ont déjà approuvé en 2016 la conversion de la zone thermale en zone à usage spécial.

Le projet prévoit la construction de 60 à 90 appartements, d'un petit restaurant panoramique à l'ambiance feutrée, d'espaces verts et d'une place publique. La station supérieure du funiculaire et une ferme historique seront préservées.

Cette dernière a pour vocation de servir de témoignage historique. En effet, selon le «Kulturblatt», avant l'ouverture officielle de l'hôtel Fürigen, une veuve et ses enfants habitaient cette ferme délabrée. Poussée par la nécessité financière, la veuve a décidé de transformer la maison en chambres de vacances. Un succès: l'affluence était grande, la première pierre du futur hôtel thermal était posée.

Les bâtiments restants sur le site sont voués à la démolition.

En attente du feu vert

Interrogé par le journal Zentralplus , un porte-parole de Tellco Immobilien a affirmé que l'entreprise n’attend actuellement plus que le feu vert du Conseil d'Etat.

Une fois le plan d'aménagement approuvé, les travaux de planifications pourront commencer. Si tout se déroule comme prévu, cette phase s'achèvera en 2027. La durée des travaux est estimée à trois ans, ceux-ci devraient être réalisés «dans les meilleurs délais».