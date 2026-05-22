Un nouvel accord entre la Suisse et le Maroc doit accélérer les renvois des demandeurs d’asile déboutés et réduire fortement les délais des procédures d’identification.

Raphael Rauch

Le ministre de l’Asile Beat Jans veut accélérer les renvois et mise pour cela sur le Maroc. Un nouvel accord, négocié jeudi à Rabat par le secrétaire d’Etat du SEM Vincenzo Mascioli et son homologue marocain, doit permettre de raccourcir fortement les procédures.

Jusqu’ici, l’identification des demandeurs d’asile déboutés prenait en moyenne plus de 150 jours. Ce délai ne devra désormais plus dépasser 30 jours. Les documents de voyage provisoires devraient aussi être délivrés plus rapidement. Le Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) promet moins d’attente et davantage de renvois.

«Les procédures seront nettement plus efficaces»

La signature officielle de l’accord doit encore intervenir et être validée par le Conseil fédéral. «Les procédures seront nettement plus efficaces», affirme Vincenzo Mascioli à Blick. Avant même le dernier cycle de négociations, les autorités marocaines avaient déjà procédé à plus de 200 identifications.

La Suisse et le Maroc renforcent ainsi leur coopération dans le domaine migratoire. Outre les renvois, la collaboration policière doit également être intensifiée, précise le SEM.

Défis en Afrique du Nord

Le dossier est politiquement sensible. La pression monte sur le Conseil fédéral pour durcir les renvois. Selon le SEM, la coopération avec le Maroc fonctionnait déjà relativement bien jusqu’ici. Le nouvel accord doit surtout permettre d’accélérer les procédures. Rabat joue un rôle stratégique dans la gestion des enjeux migratoires en Afrique du Nord.

Selon les chiffres du SEM, 1289 Marocains ont déposé une demande d’asile en Suisse en 2024, contre 1050 en 2025. Jusqu’en avril 2026, 268 demandes ont été enregistrées.

Concernant les renvois, 439 personnes ont quitté la Suisse en 2024, 354 en 2025 et 97 depuis le début de l’année 2026. Le SEM nuance toutefois ces chiffres: «De nombreux demandeurs d’asile déboutés quittent également la Suisse sans contrôle après une décision négative, voire avant.»