Un jeune Suisse de 19 ans a vécu un déménagement pour le moins catastrophique. Après avoir loué un camion de déménagement chez Otto's, il a été confronté à plusieurs péripéties. L'entreprise l'a même accusé de vol.

Un jeune Suisse loue une camionnette chez Otto's... et se fait accuser de vol

Un jeune Suisse loue une camionnette chez Otto's... et se fait accuser de vol

Beat Michel

Nico Scherrer n'en revient toujours pas de ce qui lui est arrivé chez Otto's le week-end dernier. «Je voulais juste déménager, mais c'est devenu un véritable cauchemar», a déclaré le jeune homme de 19 ans originaire du canton de Saint-Gall à Blick.

A cause d'une erreur dans la base de données, il est accusé d'avoir volé une camionnette, allant jusqu'à faire intervenir la police. En réalité, le véhicule était simplement en panne et Nico Scherrer l'a fait remorquer jusqu'à un garage. Voici ce qu'il s'est passé.

Le vendredi 3 avril, Nico Scherrer récupère une camionnette de location chez Otto's à Netstal, dans le canton de Glaris. Il souhaite transporter ses meubles jusqu'à son nouvel appartement à Prättigau, dans les Grisons. Il est alors convenu que le véhicule doit être restitué au parking de l'entreprise samedi matin, avant 9h. Coût total: 50 francs suisses pour la location, plus le coût des kilomètres parcourus.

Un terrible crash

Mais rien ne se passe comme prévu. Lors du déménagement, Nico Scherrer touche deux voitures garées à Küblis (GR) avec sa camionnette. Endommagé, le fourgon ne peut plus continuer à rouler. Pour le jeune homme, c'est la panique. «J'ai tout de suite appelé le numéro qui était noté dans le véhicule», raconte-t-il. Il s'agit du numéro de l'assurance Totalmobil. Malheureusement, une autre mauvaise surprise l'attend: «Ils m'ont dit qu'il n'y avait pas de couverture d'assurance pour ce genre de véhicule, et qu'ils n'organisaient donc pas de service de remorquage.»

Nico Scherrer appelle alors l'assurance Allianz, auprès de laquelle le véhicule est enregistré. «Ils ont été très aimables. Ils ont organisé le transport jusqu'à un garage de Klosters (GR).» Entre-temps, Sergio Laim, le propriétaire des deux véhicules endommagés arrive sur les lieux. Voyant la détresse de Nico Scherrer, il décide de lui venir en aide. Il appelle ses collègues, qui arrivent rapidement avec des voitures pour transporter les meubles, ensuite stockés dans leur entrepôt à Untervaz (GR).

Le samedi 4 avril, Otto's contacte Nico Scherrer. La raison? Le véhicule n'est pas sur le parking de Netstal, comme convenu. «Ils m'ont appelé pour savoir où se trouvait leur fourgon, explique le jeune homme. Je suis parti du principe qu'une personne de l'assurance ou du service de remorquage les avait informés.»

Les excuses du TCS

Nico Scherrer leur explique la situation. «Ils ne m'ont pas cru. Ils m'ont dit que la voiture devait être ramenée à Netstal, sinon ils la déclareraient comme volée.» Suite à cette menace, le jeune homme téléphone à la police, par précaution. Presque au même moment, Otto's fait de même. Au lieu d'attendre la fin de la réparation du véhicule au garage de Klosters, Otto's veut le récupérer immédiatement. Le lundi 6 avril au matin, le van est de retour sur le parking de l'entreprise. Mais Nico Scherrer doit maintenant payer: au lieu des 50 francs initialement prévus, il doit débourser 450 francs, pour trois jours de location.

En réalité, Nico Scherrer aurait pu s'éviter tous ces tracas si le Touring Club Suisse (TCS) avait fait son travail correctement. En effet, le service de dépannage gère la ligne d'urgence de Totalmobil durant la nuit et les jours fériés, comme lors de son accident.

«L'erreur est survenue lors du premier contact téléphonique avec Totalmobil, explique Vanessa Flack, porte-parole du TCS. A cette occasion, le numéro d'immatriculation a été demandé par erreur, mais pas le numéro d'identification du véhicule. Comme ces deux données ne sont pas liées, le véhicule a malheureusement été classé comme non couvert.» Nico Scherrer a été informé que le dépannage devait être payé d'avance. Vanessa Flack précise que la situation est désormais réglée et que les frais engagés seront remboursés. Le TCS a par ailleurs présenté ses excuses à Nico Scherrer.

Accusations contre Otto's

De son côté, Otto's clame son innocence. Sollicité par Blick, le porte-parole Roger Bisang indique que Nico Scherrer n'était initialement pas joignable par téléphone. «Lorsqu'il a finalement rappelé, nous lui avons demandé des preuves: une photo des dégâts, la carte de visite du policier, un rapport d'accident ou tout autre document similaire.»

« C'est une violation massive du contrat avec le client Sergio Laim, entrepreneur »

Mais Nico Scherrer n'aurait transmis aucune information. «La succursale a alors contacté la police pour qu'elle confirme si la voiture de location avait effectivement été impliquée dans un accident, explique Roger Bisang. Une patrouille est ensuite passée à la succursale de Netstal et a pu le confirmer à l'aide d'un procès-verbal d'accident et de photos du véhicule.»

Nico Scherrer et Sergio Laim contestent cette version des faits. «J'ai été traité de manière très désagréable, affirme le jeune homme. J'ai demandé une adresse e-mail pour envoyer des photos ou un procès-verbal. Je n'ai rien reçu, jusqu'à aujourd'hui.» Sergio Laim l'affirme: «C'est une violation massive du contrat avec le client.» Jusqu'à présent, Nico Scherrer refuse de payer les 450 francs que demande Otto's.