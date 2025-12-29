DE
«Nous avons commis une erreur»
Migros fait une bourde sur les points Cumulus et présente ses excuses

Un Zurichois a découvert une erreur dans la promotion annoncée par Migros le 28 décembre: les points Cumulus promis n’ont pas été crédités, suscitant réclamations et excuses de l’enseigne.
Publié: il y a 21 minutes
1/4
Le 28 décembre, la Migros de la gare centrale de Zurich ne proposait pas de points Cumulus 5x, bien qu'une annonce parue dans Migros Magazine ait laissé penser le contraire.
Photo: SVEN THOMANN
RMS_Portrait_AUTOR_928.JPG
Christian Kolbe

Le Zurichois R.F. souhaitait profiter de l’opération 5x Cumulus à la Migros de la gare centrale. Le géant orange l’avait annoncée en grande pompe dans le Migros Magazine, sous l’intitulé «Vente dominicale le 28 décembre». L’annonce indiquait que tous les magasins de la coopérative Migros Zurich seraient ouverts ce dimanche-là, avec une mention explicite des points Cumulus multipliés par cinq.

Mais en rentrant chez lui et en vérifiant son ticket de caisse, c’est la désillusion: les points Cumulus espérés n’avaient pas été crédités. De retour au magasin, sa réclamation a été rejetée par le personnel, qui n’avait pas connaissance d’une telle promotion.

Migros reconnaît son erreur

Plusieurs lecteurs de Blick ont relevé ce qu'il était inscrit en petits caractères dans l’annonce. Ceux-ci précisaient que les «magasins ouverts tous les dimanches» étaient exclus. Mais quelle est donc la logique si l’annonce faisait la promotion de ces mêmes magasins et de leurs horaires d’ouverture le dimanche?

Il s’avère que l’erreur se trouvait dans les gros caractères: «Malheureusement, nous avons commis une erreur dans cette annonce, la mention Cumulus n’aurait pas dû y figurer», explique une porte-parole de la coopérative Migros Zurich, pour justifier ce qu’elle appelle le «chaos Cumulus».

Une explication possible: lors des ventes dominicales avant Noël, le bonus 5x Cumulus s’appliquait aux supermarchés ouverts exceptionnellement ces jours-là, et non à ceux qui sont ouverts toute l’année, comme précisé en petits caractères. Migros indique toutefois que «les clients concernés peuvent volontiers s’adresser directement à nous». Il est donc possible que F. reçoive malgré tout des points supplémentaires, même si aucune action n’était prévue à l’origine.

*Nom connu de la rédaction

