DE
FR

«Des Fêtes réussies»
Cette année, le Père Noël a travaillé dur pour Migros

Migros est le premier grand distributeur à dévoiler ses résultats pour la période de Noël. Davantage de produits ont été vendus mais le chiffre d’affaires reste sensiblement identique à l'année dernière.
Publié: 17:59 heures
1/5
Migros annonce des «ventes de Noël 2025 réussies».
Photo: Shutterstock
RMS_Portrait_AUTOR_928.JPG
Christian Kolbe

A l'approche de Noël, les commerçants ont le sourire. Quiconque s'est rendu dans un magasin ces derniers jours s'en est rendu compte: l'attente à la caisse est plus longue, il y a plus de clients. De quoi faire le bonheur de Migros, qui a dévoilé son bilan le lendemain de Noël. «C'est une période des Fêtes 2025 réussie», résume le géant orange.

Bien que les ventes aient augmenté, le chiffre d'affaires est globalement resté stable par rapport à l'année précédente, explique le distributeur, sollicité par Blick. Cette stabilité s'explique principalement par les baisses des prix pratiquées sur l'ensemble des produits.

Les employés du géant orange n'ont pas été les seuls à travailler dur durant cette période. Le Père Noël, qui passe la majorité de l'année à se reposer après le Réveillon, a transporté 85 tonnes de sacs de Noël dans les magasins Migros. Ils ont remporté un franc succès auprès des clients. Tout comme les bonshommes de Saint-Nicolas, les «Grittibänz», dont la publicité «Bänz im Benz» a fait un carton outre-Sarine.

Contenu tiers
Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes.

Egalement mis en avant dans une autre vidéo, le lutin Finn jouit d'une popularité toujours plus grande. La vente de ses peluches a augmenté d'un tiers par rapport à l'année précédente.

Des classiques dans l'assiette

Les produits comme les panettones, les pains d'épices ou les pâtes à biscuits déjà préparées font chaque hiver partie des classiques et l'année 2025 n'a pas dérogé à la règle, se vendant comme des petits pains à la Migros.

A lire aussi
Migros et Lindt enterrent la hache de guerre juste avant Noël
Un accord sur les prix
Migros craque: le chocolat Lindt revient juste avant Noël

Pour le repas de Noël, pas de surprise non plus. La fondue chinoise et ses assortiments, ainsi que le saumon fumé ont récolté beaucoup de succès auprès des clients du géant orange. Sans oublier, bien sûr, le fromage à raclette, très prisé par les germanophones durant les Fêtes.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus