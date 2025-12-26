Migros est le premier grand distributeur à dévoiler ses résultats pour la période de Noël. Davantage de produits ont été vendus mais le chiffre d’affaires reste sensiblement identique à l'année dernière.

Cette année, le Père Noël a travaillé dur pour Migros

Cette année, le Père Noël a travaillé dur pour Migros

Christian Kolbe

A l'approche de Noël, les commerçants ont le sourire. Quiconque s'est rendu dans un magasin ces derniers jours s'en est rendu compte: l'attente à la caisse est plus longue, il y a plus de clients. De quoi faire le bonheur de Migros, qui a dévoilé son bilan le lendemain de Noël. «C'est une période des Fêtes 2025 réussie», résume le géant orange.

Bien que les ventes aient augmenté, le chiffre d'affaires est globalement resté stable par rapport à l'année précédente, explique le distributeur, sollicité par Blick. Cette stabilité s'explique principalement par les baisses des prix pratiquées sur l'ensemble des produits.

Les employés du géant orange n'ont pas été les seuls à travailler dur durant cette période. Le Père Noël, qui passe la majorité de l'année à se reposer après le Réveillon, a transporté 85 tonnes de sacs de Noël dans les magasins Migros. Ils ont remporté un franc succès auprès des clients. Tout comme les bonshommes de Saint-Nicolas, les «Grittibänz», dont la publicité «Bänz im Benz» a fait un carton outre-Sarine.

Contenu tiers Pour afficher les contenus de prestataires tiers (Twitter, Instagram), vous devez autoriser tous les cookies et le partage de données avec ces prestataires externes. Charger le contenu Plus d'informations

Egalement mis en avant dans une autre vidéo, le lutin Finn jouit d'une popularité toujours plus grande. La vente de ses peluches a augmenté d'un tiers par rapport à l'année précédente.

Des classiques dans l'assiette

Les produits comme les panettones, les pains d'épices ou les pâtes à biscuits déjà préparées font chaque hiver partie des classiques et l'année 2025 n'a pas dérogé à la règle, se vendant comme des petits pains à la Migros.

A lire aussi Un accord sur les prix Migros craque: le chocolat Lindt revient juste avant Noël

Pour le repas de Noël, pas de surprise non plus. La fondue chinoise et ses assortiments, ainsi que le saumon fumé ont récolté beaucoup de succès auprès des clients du géant orange. Sans oublier, bien sûr, le fromage à raclette, très prisé par les germanophones durant les Fêtes.