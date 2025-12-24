Durant les Fêtes, la Maison de Charlie Chaplin à Vevey devient l'un des pieds-à-terre romands de l'homme au bonnet rouge. Nous en avons profité pour lui poser quelques questions festives.

Son agenda, sa barbe, sa demande la plus marquante: le Père Noël nous dit tout!

Ellen De Meester Journaliste Blick

Cet article peut être lu à haute voix avec de jeunes lectrices et lecteurs, pour les faire patienter avant l'ouverture des cadeaux: promis, aucun «secret d'adulte» n'y sera révélé ou suggéré!

D'année en année, les traditions persistent, comme les refrains hyper-sucrés de Mariah Carey, qui se faufilent dans la mémoire et s'y impriment, parfois malgré nous. Le menu du réveillon évolue sensiblement avec les convives, les boules de Noël brisées sont remplacées, les guirlandes ancestrales sont ravivées et les pulls moches à pompons, intacts pour n'avoir été portés qu'une seule fois, revivent leur fugace instant de gloire.

Alors, en ce Noël 2025, marquons un temps de pause pour réfléchir à la course folle du temps, à tout ce qui a changé depuis l'année dernière, à la signification réelle de cette fameuse «magie de Noël», définie à toutes les sauces par Netflix et consorts. Et qui de mieux, pour lancer un regard nostalgique derrière lui, que le Père Noël en personne? Nous avons profité de son passage au musée Chaplin's World de Vevey, où il se rend chaque année du 20 au 24 décembre, pour lui poser quelques questions.

Comment allez-vous, Père Noël?

Je vais bien, merci beaucoup! Je suis toujours très impatient de retrouver ces enfants pleins de vivacité, de joie et de bonne humeur, pendant le mois de décembre. Je me réjouis de ce moment durant toute l'année!

Comment faites-vous pour préserver votre énergie avant cette période chargée?

Peu de personnes le savent, mais une fois le réveillon terminé, je passe la majorité de l'année à me reposer. Il s'agit d'un secret, car on imagine toujours le Père Noël tout affairé à préparer l'année suivante, mais je vous le révèle quand même: je dors beaucoup pour m'en remettre. Cela me permet aussi de faire passer le temps plus rapidement jusqu'à Noël. Sinon, c'est beaucoup trop long!

Vous qui endossez le costume rouge depuis des années, constatez-vous que les vœux des enfants ont changé? Demandent-ils désormais des cadeaux qui vous étonnent?

Non, pas vraiment. Les demandes de jouets sont restées assez similaires, d'année en année. Par contre, je vois les plus petits grandir, ce qui change un peu la donne, au moment de recevoir les listes. D'ailleurs, je reconnais certains enfants qui viennent me voir chaque année, lorsque je m'arrête au Château de Chillon, à Chaplin's World ou ailleurs en Suisse romande. Et parfois, ils me font des demandes qui me surprennent, dont certaines que je n'oublierai jamais.



Comme quoi, par exemple?

J'ai récemment promis à une petite fille que je lui déposerais des pâtes sous le sapin, cette année. Elle les adore et voulait absolument recevoir des pâtes «plates», comme des tagliatelles, pour être sûre de pouvoir en manger à Noël. C'était la première fois que j'entendais ça! Sinon, un petit garçon m'a aussi demandé de lui apporter un détecteur de métaux, pour chercher des trésors dans son jardin. Mais il a précisé qu'un seul suffirait pour toute la famille, qu'il partagerait son cadeau avec ses frères et sœurs, au cas où je ne pouvais me permettre de dénicher qu'un seul détecteur. Cela m'a beaucoup touché.

Que faites-vous des listes de cadeaux que vous recevez?

Ah, mais je reçois aussi des cartes, des bricolages, des feuillets recouverts de paillettes, des dessins qui me représentent, avec de la ouate blanche en guise de barbe... Après les avoir consultés et admirés, je les garde, bien sûr. Je suis toujours très ému de voir que les plus jeunes m'attendent, d'année en année.

Les enfants déposent souvent des biscuits ou du lait près de la cheminée, pour vous permettre de refaire le plein d'énergie pendant la tournée. Qu'est-ce que vous en pensez?

Je suis gourmand, c'est terrible, j'adore les biscuits. Dans l'idéal, il faudrait qu'ils ne soient pas trop durs, car mes dents commencent à s'affaiblir avec l'âge. Mais si cela a été préparé avec amour, je mange tout! Je me souviens d'un petit garçon qui, après avoir participé à un atelier de pâtisserie, a couru vers moi pour me donner les biscuits de Noël qu'il avait préparés. J'étais très ému, ce souvenir m'est resté.

C'est donc cela, pour vous, la magie de Noël? La générosité?

Oui, tout à fait. Noël, c'est bien davantage que les cadeaux. Par contre, je trouve dommage que nous ne vivions plus autant de Noëls blancs, en plaine. Il y a quelques années, la Suisse était toujours recouverte d'un manteau blanc, en décembre, c'était superbe! Et il me semble aussi que les gens sont moins enthousiastes: il y a trente ou quarante ans, je comptais beaucoup de sapins décorés dans les jardins, autour des maisons, notamment dans les environs de Montreux et Vevey. Depuis quelque temps, je constate qu'il y en a beaucoup moins. Cela m'attriste, le décor ne ressemble plus vraiment aux Noëls d'autrefois. Je ne sais pas si la magie des Fêtes est en train de se perdre un peu, mais moi, en tout cas, je ne me décourage pas.

Avez-vous l'impression que les adultes se sont laissés submerger par leurs soucis et ont abandonné l'esprit de Noël?

Peut-être un peu, mais les adultes que je rencontre sont pleins de reconnaissance et de gentillesse envers moi: je vois bien qu'ils se projettent dans leurs souvenirs d'enfance lorsqu'ils me rencontrent. Et cette année, j'ai constaté chez eux une véritable envie que le monde change. Cela me donne beaucoup d'espoir.

Si vous pouviez faire passer un message aux enfants pour Noël, que leur diriez-vous?

De faire de leur mieux à l'école et d'écouter leurs parents, qui sont là pour eux et donnent le meilleur d'eux-mêmes tous les jours. Les adultes peuvent vivre des moments difficiles, comme des divorces par exemple, qui rendent la vie moins facile. Mais cela ne les empêchera pas de tout faire pour rendre leurs enfants heureux.

Passons aux choses sérieuses... cette barbe blanche, c'est une vraie?

Ah oui, bien sûr, elle est absolument vraie! Jamais je ne porterai de fausse barbe, quelle idée, cela me gratterait beaucoup trop! Je la fais pousser depuis le mois d'août, afin qu'elle soit bien fournie à Noël, c'est toute une organisation. Une fois les Fêtes terminées, je me rends chez la coiffeuse pour la raccourcir un peu, c'est mon rendez-vous de janvier.

Merci pour votre temps, Père Noël, alors que vous êtes très occupé!

Avec plaisir. Je vous souhaite de magnifiques Fêtes!