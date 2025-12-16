DE
FR

Mais tout n'est pas perdu
La neige de Noël devrait rester un fantasme cette année

Les chances d'un Noël blanc en Suisse sont faibles cette année, selon MétéoSuisse. Les prévisions indiquent peu de précipitations au nord des Alpes et des températures entre 1 et 6 degrés, excluant pratiquement la neige en dessous de 1000 mètres.
Publié: 13:41 heures
|
Dernière mise à jour: 13:59 heures
Les chances d'un Noël blanc en Suisse sont faibles cette année.
Photo: KEYSTONE
sda-logo.jpeg
ATS Agence télégraphique suisse

Selon toute vraisemblance, il n'y aura pas de grandes quantités de neige en Suisse durant les fêtes, selon les prévisions de Météosuisse. Cela exclut quasiment la possibilité de vivre un Noël blanc.

A lire aussi
Pouvons-nous rêver d'un Noël blanc cette année?
Les premiers modèles sont là!
Noël sera-t-il blanc cette année en Suisse?

Interrogé mardi par Keystone-ATS, MétéoSuisse estime qu'il est peu probable qu'il y ait des précipitations importantes au nord des Alpes pendant la période de Noël. En dessous de 1000 mètres, il n'y aura presque certainement pas de neige à Noël.

Selon les prévisions actuelles, le temps sera majoritairement ensoleillé en montagne. En plaine, il faut s'attendre à du stratus ou du brouillard, avec de la bise par moments. Les températures maximales seront comprises entre 1 et 6 degrés. Malgré tout, le temps de Noël ne peut pas encore être prévu avec certitude aujourd'hui, précise Météosuisse.

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus