Les chances d'un Noël blanc en Suisse sont faibles cette année, selon MétéoSuisse. Les prévisions indiquent peu de précipitations au nord des Alpes et des températures entre 1 et 6 degrés, excluant pratiquement la neige en dessous de 1000 mètres.

La neige de Noël devrait rester un fantasme cette année

ATS Agence télégraphique suisse

Selon toute vraisemblance, il n'y aura pas de grandes quantités de neige en Suisse durant les fêtes, selon les prévisions de Météosuisse. Cela exclut quasiment la possibilité de vivre un Noël blanc.

Interrogé mardi par Keystone-ATS, MétéoSuisse estime qu'il est peu probable qu'il y ait des précipitations importantes au nord des Alpes pendant la période de Noël. En dessous de 1000 mètres, il n'y aura presque certainement pas de neige à Noël.

Selon les prévisions actuelles, le temps sera majoritairement ensoleillé en montagne. En plaine, il faut s'attendre à du stratus ou du brouillard, avec de la bise par moments. Les températures maximales seront comprises entre 1 et 6 degrés. Malgré tout, le temps de Noël ne peut pas encore être prévu avec certitude aujourd'hui, précise Météosuisse.