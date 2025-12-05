Migros et Lindt & Sprüngli ont mis fin à leur différend sur les prix. Peu avant Noël, le chocolat Lindt sera à nouveau disponible dans tous les magasins Migros et Denner.

Migros et Lindt enterrent la hache de guerre juste avant Noël

Un accord sur les prix

Patrik Berger et ATS Agence télégraphique suisse

Peu avant Noël, Migros et Lindt & Sprüngli enterrent la hache de guerre. Le détaillant et le producteur de chocolat de Kilchberg (ZH) ont trouvé un accord dans leur conflit sur les prix... à l’avantage du chocolatier. Le chocolat Lindt devrait ainsi réapparaître dans tous les magasins Migros et Denner durant la période de Noël.

«Une solution a été trouvée», a indiqué vendredi un porte-parole de Lindt & Sprüngli, sollicité par l’agence AWP. Les derniers détails restent en discussion. Le patron de Migros, Mario Irminger, avait déjà révélé l’accord lundi dans l’émission Eco de la SRF.

Les prix resteront les mêmes

«Le chocolat sera à nouveau en rayon dans les prochains jours», a confirmé une porte-parole de Migros. Depuis la mi-octobre, les négociations avaient entraîné des ruptures dans certains magasins du groupe.

Migros souhaitait obtenir des prix d’achat plus bas, en raison de la baisse du cours du cacao sur les marchés mondiaux. Pour l'heure, les prix demeurent inchangés, précise la porte-parole. «D'éventuelles adaptations seront examinées l’an prochain.»

Migros a négocié avec Lindt afin de garantir des «prix justes et compréhensibles». L’objectif reste que «les clients ne paient pas trop cher pour un produit de marque».