DE
FR

Un accord sur les prix
Migros et Lindt enterrent la hache de guerre juste avant Noël

Migros et Lindt & Sprüngli ont mis fin à leur différend sur les prix. Peu avant Noël, le chocolat Lindt sera à nouveau disponible dans tous les magasins Migros et Denner.
Publié: il y a 49 minutes
|
Dernière mise à jour: il y a 39 minutes
En automne, les rayons de chocolat chez Migros étaient vides.
Photo: Blick
Patrik_Berger_Redaktor Wirtschaft Desk_Ringier Blick_1-Bearbeitet.jpg
sda-logo.jpeg
Patrik Berger et ATS Agence télégraphique suisse

Peu avant Noël, Migros et Lindt & Sprüngli enterrent la hache de guerre. Le détaillant et le producteur de chocolat de Kilchberg (ZH) ont trouvé un accord dans leur conflit sur les prix... à l’avantage du chocolatier. Le chocolat Lindt devrait ainsi réapparaître dans tous les magasins Migros et Denner durant la période de Noël.

«Une solution a été trouvée», a indiqué vendredi un porte-parole de Lindt & Sprüngli, sollicité par l’agence AWP. Les derniers détails restent en discussion. Le patron de Migros, Mario Irminger, avait déjà révélé l’accord lundi dans l’émission Eco de la SRF.

Les prix resteront les mêmes

«Le chocolat sera à nouveau en rayon dans les prochains jours», a confirmé une porte-parole de Migros. Depuis la mi-octobre, les négociations avaient entraîné des ruptures dans certains magasins du groupe.

A lire aussi
Le bras de fer entre Migros et Lindt ne fait que commencer
Les rayons sont vides
Le bras de fer entre Migros et Lindt ne fait que commencer
Migros retire le chocolat Lindt de ses rayons
Conflit sur les prix
Migros retire le chocolat Lindt de ses rayons

Migros souhaitait obtenir des prix d’achat plus bas, en raison de la baisse du cours du cacao sur les marchés mondiaux. Pour l'heure, les prix demeurent inchangés, précise la porte-parole. «D'éventuelles adaptations seront examinées l’an prochain.»

Migros a négocié avec Lindt afin de garantir des «prix justes et compréhensibles». L’objectif reste que «les clients ne paient pas trop cher pour un produit de marque».

Découvrez nos contenus sponsorisés
Toute l’histoire de la fondue
Présenté par
Toute l’histoire de la fondue
D’un repas montagnard à un plat national
Toute l’histoire de la fondue
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Présenté par
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Les défis de la fusion
Chez Unisanté, les équipes définissent les règles de collaboration
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Présenté par
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Grâce au leasing all-inclusive
Tout pour pouvoir encore avoir une voiture neuve pour Noël
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Présenté par
Les poules rêvent, les vaches aiment et les cochons sont plus intelligents que les chiens
Les animaux dits «de rente» nous ressemblent plus qu’on ne le pense
Apprenons à les respecter davantage
Un guide pétillant pour les Fêtes
Présenté par
Un guide pétillant pour les Fêtes
Du prosecco au champagne
Un guide pétillant pour les Fêtes
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Présenté par
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Jusqu’à 70% de rabais lors des soldes du Black Friday
10 incontournables pour faire des étincelles au lit
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Présenté par
Evolution de notre comportement d’utilisation du téléphone portable
Streaming et roaming
Voici comment évolue notre comportement d’utilisation du portable
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Présenté par
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion de Noël Coca-Cola en Suisse
Genèse, stars et itinéraire
Cinq choses à savoir sur le légendaire camion Coca-Cola en Suisse
Articles les plus lus
    Articles les plus lus