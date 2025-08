1/5 Coop, Migros et Lidl se battent contre les points clients non échangés. Photo: Keystone

Riccarda Campell et Nathalie Benn

Qui n’a jamais connu ce problème? Entre la carte de crédit, la carte d’identité, le titre de transport et les dizaines de cartes de fidélité de nombreuses enseignes s’accumulent rapidement dans le porte-monnaie. On s’y perd facilement. Et se lancer à leur recherche au moment de passer à la caisse? Non merci!

Pour les commerçants, cela pose un vrai problème. En effet, la clientèle utilise peu les points qu’elle a accumulés. En 2024, le grand distributeur Coop disposait encore de superpoints d’une valeur de 160 millions de francs sur les comptes de ses clients. Il y a dix ans, ce montant était même de 190 millions.

En 2009, la montagne de superpoints non utilisés atteignait 247 millions de francs. Peu après, Coop a pris des mesures pour encourager ses clients à utiliser leurs points. De nombreuses promotions et offres spéciales ont été mises en place, avec un succès tangible: en une année, Coop a réussi à réduire ce volume de 30 millions de francs.

Le système de points ne prend pas partout

Interrogée sur la valeur des points Cumulus non échangés, Migros préfère ne pas communiquer, évoquant des raisons de confidentialité. Même réponse chez Lidl Suisse: «Nous ne communiquons pas de chiffres précis sur les points Lidl», explique-t-on. Ce système étant encore récent, aucune comparaison n’est encore possible. Lidl l’a lancé en septembre dernier.

Chez Valora, le programme de fidélité a échoué. Les points accumulés dans les filiales K-Kiosk et Avec n’ont pas été utilisés et le groupe a décidé de supprimer ce programme en juin 2025.

Manor sort du lot

Mais pourquoi les clients n’utilisent-ils pas leurs points? D’abord parce que chaque carte de fidélité occupe une place précieuse dans le porte-monnaie, ce qui pousse de nombreux clients à la laisser chez eux. Ensuite, il faut souvent télécharger une application supplémentaire, ce qui constitue un effort que beaucoup préfèrent éviter.

Cet effet est renforcé par des primes peu attractives. Une remise de 10% sur un Rivella ne séduit pas les clients. De toute manière, ces réductions ne sont pas une priorité: les besoins fondamentaux des Suisses en matière d’achat sont déjà largement satisfaits, comme le montrent plusieurs sondages.

Mais la situation est différente chez Manor: 95% des points accumulés sont utilisés, assure l’entreprise. Pour encourager l’usage de la carte, Manor informe régulièrement ses clients du nombre de points disponibles ainsi que de leurs dates d’expiration. Des actions ciblées et des réductions viennent également stimuler la collecte et l’utilisation des points.