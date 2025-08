Ikea va introduire dans ses succursales suisses un nouveau système de points de fidélité pour une catégorie bien précise de clients. Le géant de l'ameublement emboite ainsi le pas d'autres grands distributeurs comme Migros et Coop.

Coop et Migros bien en avance

«Vous avez la Supercard?» ou «Vous prenez les points Cumulus?». Autant de questions que l'on entend systématiquement au moment de passer à la caisse chez Migros ou chez Coop. A travers ces deux cartes, les deux géants suisses de la distribution se livrent depuis des années un combat acharné pour garantir la fidélité de leurs clients

Aujourd'hui, c'est au tour d'Ikea Suisse de rentrer dans la danse. A partir de septembre 2025, un système semblable à ceux de Migros et Coop sera mis en place à destination des clients déjà inscrits au programme de fidélité Ikea Family. Ceux-ci pourront notamment collecter des points dans leur profil client et profiter ainsi de différentes actions.

Concrètement, un point de fidélité sera accordé pour chaque tranche de cinq francs dépensés. Les points pourront ensuite être échangés contre des bons donnant droit à divers avantages: livraisons à prix réduit, repas gratuits au restaurant Ikea ou encore rabais exclusifs. Attention toutefois, les bons auront une durée de validité de seulement 30 jours. Autrement dit, les clients devront rapidement retourner chez Ikea pour pouvoir en profiter.

Ikea, le grand retardataire

Les programmes visant à fidéliser les clients ne sont pas nouveaux en Suisse. Depuis longtemps, de nombreuses entreprises misent sur des cartes de fidélité, des points à collectionner ou des systèmes d’adhésion. Les géants de la grande distribution, Migros et Coop, sont en tête de peloton. Environ trois millions de foyers suisses utilisent actuellement la carte Cumulus de Migros. Les clients de Coop peuvent également profiter d'actions grâce à la Supercard.

Dans les deux enseignes, chaque franc dépensé donne droit à un point. Ces points peuvent ensuite être échangés contre divers avantages, allant de la bouilloire flambant neuve aux bons repas valables dans plus de 1500 restaurants du pays. Les plus assidus peuvent même décrocher un haut-parleur stéréo dernier cri.

Le discounter Lidl Suisse a, lui aussi, lancé son propre programme de fidélité en septembre dernier. Manor propose un système similaire avec ses «points Manor». Du côté du géant de la mode H&M, deux cartes clients donnent notamment accès à des exclusivités. Le détaillant Volg remporte lui la palme de l'originalité. En effet, pour chaque franc d'achat, le client se voit remettre un «timbre Volg». Dès qu'il a collecté mille de ces timbres, délivrés exclusivement sous forme physique, il reçoit un billet de 10 francs.

Les clients paient avec leurs données

Les points de fidélité ne profitent pas qu’aux clients: les différentes enseignes y trouvent aussi leur compte. La plupart des programmes exigent la transmission de données personnelles, ce qui permet aux distributeurs de mieux cibler leurs clients. Ces programmes impactent également les chiffres d’affaire: un client fidèle revient plus souvent… et recommande plus facilement.

Pourtant, tous les détaillants ne jouent pas le jeu. Denner, Aldi Suisse, Digitec, Galaxus, Landi, Ottos ou encore C&A ne proposent aucun programme de fidélité. De son côté, Valora a décidé récemment de supprimer les systèmes de points dans ses kiosques «K Kiosk» et «Avec»., l’entreprise préférant désormais miser sur les fonctionnalités les plus plébiscitées, comme les cartes à tampons ou les coupons de réduction.

Vous êtes vous-même un chasseur de bonnes affaires? Alors un petit conseil: gardez à l'œil la date d’expiration des points de fidélité. Chez Migros, les points Cumulus expirent après deux ans, contre un an seulement chez Coop et Manor. Ikea, de son côté, a opté pour une durée de validité de 18 mois, ceci en plus des récompenses à récolter dans les 30 jours.