Migros a du mal à garnir ses rayons laitier de fromages à pâtes dure, notamment de Gruyère, provoquant des ruptures de stock ponctuelles.

Nous sommes le mercredi 30 juillet. Et pour démarrer la journée, Blick, avec l'appui de l'ATS, vous propose un florilège des actus suisses. Alors que nous réserve cette journée? Réponse:

1 L'origine de la «crise du fromage» de Migros connue

Une grue de l'entrepôt à hauts rayonnages d'Ursy (FR) serait à l'origine de «la crise du fromage» chez Migros, selon la «Neue Zürcher Zeitung». Depuis une mise à jour de son logiciel, l’appareil souffrirait de désorientation: parfois trop lent, parfois imprécis, ou même complètement à l’arrêt lors de la préparation des marchandises. Cela fait plus d’un mois que les rayons de produits laitiers de l’enseigne sont partiellement vides. La situation s’est toutefois améliorée, a indiqué Migros: yaourts et fromages frais sont de nouveau disponibles. L’offre reste toutefois limitée pour les fromages à pâte dure et mi-dure, notamment le Gruyère. Le détaillant n’a pas révélé le coût de la panne.

2 Un deuxième coup de rabot se prépare à Berne

Après le «paquet d’allégement 27», le Département fédéral des finances prépare déjà un deuxième paquet d’économies, rapportent les titres alémaniques de Tamedia. L’administration prévoirait son entrée en vigueur deux ans après le premier paquet, soit en 2029. L'information a été confirmée au groupe de presse par plusieurs membres de la Commission des finances du Parlement. On ignore encore dans quels domaines le Conseil fédéral entend économiser et quel montant il vise. Il n'est pas non plus établi si des experts externes seront sollicités pour élaborer des premières propositions.

3 Il nie le coup de couteau, la justice ne le croit pas

Un Lausannois de 21 ans a été condamné mardi à six ans et demi de prison pour avoir menacé et tenté de poignarder un assistant de sécurité publique à Prilly-Malley, la veille de Noël 2023, rapporte «24 heures». Bien qu’il reconnaisse les menaces verbales, il nie l’agression physique. Le Tribunal criminel, jugeant sa version invraisemblable et incohérente, a estimé qu’il avait clairement voulu tuer. L’attaque, sans témoin direct, oppose les deux versions, mais la Cour a retenu celle de la victime, qui affirme avoir désarmé l’assaillant grâce à ses compétences de karatéka. Le passé judiciaire du prévenu, notamment pour brigandage, a pesé lourd. La cour dénonce une escalade inquiétante de la violence et une absence de prise de conscience. La défense a annoncé qu’elle ferait appel.

4 Le club alpin s'insurge contre des coupes «absurdes»

Les plans d’économie de la Confédération touchent la mise à disposition de détecteurs de victimes d’avalanche (DVA) lors des cours de formation, selon le président du Club alpin suisse (CAS). Les coupes dans les subventions du programme Jeunesse+Sport auraient des conséquences «absurdes», déclare Marco Dirren dans une interview accordée au Walliser Bote. Il est par exemple prévu que les DVA ne soient plus mis à disposition comme matériel de prêt pendant les formations. «Je trouve irresponsable de priver les jeunes de cet équipement», juge le président du CAS. En collaboration avec Swiss Olympic, la faîtière du sport suisse, et d'autres fédérations, le CAS prépare actuellement une prise de position.

5 Entraîneur suspendu pour des messages sexuels à une juniore

Un entraîneur-chef actif dans le handball de compétition a été suspendu pour cinq ans en raison de comportements à caractère sexuel inappropriés envers une jeune joueuse, rapportent les titres alémaniques de CH-Media et le portail romand du même groupe, Watson. Le jugement rendu en mai dernier est entré en force, aucun recours n'ayant été déposé auprès du Tribunal Arbitral du Sport. Alors âgé d’une trentaine d’années, le coach envoyait régulièrement des messages contenant des sous-entendus sexuels à une juniore de 16 ans qui avait précédemment habité chez lui. L’athlète a signalé les faits début 2022 à la fondation Swiss Sports Integrity, qui indique qu’il ne s’agirait pas d’un cas isolé. Le coach a été suspendu la même année. De son côté, il affirme que les échanges étaient d’ordre «collégial» .