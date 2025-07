Toujours pas de Gruyère en rayon, Migros en pleine galère

Migros a du mal à garnir ses rayons laitier de fromages à pâtes dure, provoquant des ruptures de stock ponctuelles. Photo: DR

«Pluie du dix juillet mouille sept fois, du moissonneur le bonnet», dit le dicton du jour. Bonne nouvelle pour les moissonneurs: pas une goutte à l’horizon en Suisse romande ce jeudi. Les récoltes devraient donc bien se passer. Côté actu, Blick, avec l’aide de l’ATS, vous propose un tour d’horizon des infos suisses à retenir ce 10 juillet.

1 Le Gruyère, grand absent de la Migros

La pénurie de fromages et de produits laitiers, notamment de Gruyère, dans les magasins Migros se poursuit, constate jeudi «Le Temps». Un vendeur du géant orange confie «La situation s'est normalisée ces derniers jours concernant les fromages frais et les yaourts, mais perdure pour l'offre nationale de fromages à pâte dure», indique dans le journal Prisca Huguenin-dit-Lenoir, responsable du service médias auprès de la Fédération des coopératives Migros. Elle ne sait pas exactement quand le problème sera résolu, mais «nos spécialistes sont en train de chercher le bouton magique», ajoute-t-elle. Un changement de système informatique chez le fournisseur, Elsa Group, est en cause. Il entraîne d'importantes perturbations logistiques dans l'approvisionnement des produits laitiers, provoquant des ruptures de stock ponctuelles dans différentes filiales de Migros.

2 Des avions Swiss cloués au sol

Dix des 94 avions de la compagnie aérienne Swiss ne sont actuellement pas opérationnels, rapportent jeudi le «Tages-Anzeiger», la «Basler Zeitung», la «Berner Zeitung» et le «Bund». Huit appareils sont cloués au sol en raison du manque de moteurs de rechange de Pratt & Whitney, explique dans les journaux un porte-parole de la filiale de Lufthansa. Les moteurs fonctionnent, mais ils doivent être révisés plus souvent que prévu, ajoute-t-il. Un autre avion est actuellement hors-service suite à un dégagement de fumée à Friedrichshafen, en Allemagne, il y a quelques jours, et un autre subit une réparation coûteuse suite à un accident de remorquage à Bruxelles, précise le porte-parole.

3 Un favori ne veut pas être président du PLR

Le conseiller aux Etats Andrea Caroni (PLR/AR) dit jeudi dans l'«Aargauer Zeitung», la «Luzerner Zeitung» et la «St. Galler Tagblatt» ne pas vouloir succéder à Thierry Burkart à la présidence du Parti libéral radical (PLR). «Les nombreux encouragements me font plaisir, mais j'ai décidé de ne pas me présenter à ce poste», ajoute-t-il. Il invoque des priorités familiales et le fait que son siège de conseiller aux Etats lui permet de s'écarter parfois de la ligne du parti, ce qu'un président de parti ne peut pas faire. Une commission de sélection des candidats à la présidence du PLR a débuté ses travaux au début juin. Le nouveau président doit être élu le 18 octobre par l'assemblée des délégués.

4 Une deuxième demi-finale pour Belinda Bencic?

La Suissesse Belinda Bencic dispute jeudi après-midi à Wimbledon sa deuxième demi-finale dans un tournoi de tennis du Grand Chelem, près de six ans après avoir échoué aux portes de la finale de l'US Open. La St-Galloise de 28 ans affronte la Polonaise Iga Swiatek, 4e joueuse mondiale et ex-numéro 1 de la WTA, qui figure, elle aussi, pour la première fois dans le dernier carré sur le gazon londonien.

5 La Nati à Genève

La sélection féminine suisse de football joue jeudi soir à 21h00 à Genève contre la Finlande une place en quart de finale de l'Euro dans le cadre de la 3e journée du groupe A. Un match nul suffit aux Suissesses pour décrocher la 2e place du groupe derrière la Norvège, qui est déjà assurée de terminer en tête avant son dernier match contre l'Islande. Si la Suisse décroche la deuxième place, elle affrontera le 18 juillet le premier du groupe B, soit l'Espagne, la grande favorite de la compétition, soit l'Italie.